“Abbiamo deciso così”. Filippo Bisciglia lo fa sapere mentre la fidanzata Pamela è all’Isola

Temptation Island 2023, c’è la data dell’inizio. Dopo un anno di stop e le numerose voci che parlavano della cancellazione definitiva del programma condotto da Filippo Bisciglia quest’anno è arrivata invece la notizia del gran ritorno. Addirittura sembrava che Mediaset avesse preparato un nuovo programma per sostituire l’isola delle tentazioni che comunque l’estate scorsa non è andato in onda. Non deve essere stato facile per il conduttore che ha legato il suo nome a quello dello show intitolato “Vero amore” nella sua prima edizione del 2005.

Proprio nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram Filippo Bisciglia parla, indovinate un po’, di Temptation Island. Il programma ha un nuovo profilo ufficiale (ve lo linkiamo in basso con i requisiti per partecipare) e appena una settimana fa lo staff ha fatto sapere di aver ufficialmente aperto il casting, o per meglio dire il reclutamento. Volete mettere alla prova il vostro rapporto di coppia? Tra tentatori, tentatrici e tentazioni varie? Beh, allora Temptation Island è proprio quello che fa per voi.

Leggi anche: Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, Temptation Island 2021 chiude in bellezza: la foto sul tronco del falò





Temptation Island torna in estate: ecco quando

Filippo Bisciglia può esultare, il suo Temptation Island è ‘salvo’. Almeno lui. Tanto per cominciare gli autori hanno confermato la stessa location degli anni scorsi, ovvero l’Is Morus Relais, favoloso resort sardo nel comune di Pula, precisamente a Santa Margherita. Siamo nel sud della Sardegna. Mare limpido, spiagge bianche e poi loro, i protagonisti delle storie d’amore, tradimenti e altre scenate (di gelosia o peggio…).

Naturalmente il programma andrà in onda su Canale 5 in prima serata. Quando si comincia? È presto detto. La data d’inizio di Temptation Island 2023, condotto per la nona volta da Filippo Bisciglia, è lunedì 26 giugno. Una data da circoletto ‘rosso’ – in tutti i sensi – per il pubblico che nel corso degli anni si è dimostrato affezionatissimo allo show. Stiamo parlando di una media di spettatori che ha oscillato dai tre ai quattro milioni della primissima edizione del 2005.

Presto partiranno le registrazioni e c’è grande curiosità di sapere chi sarà sull’Isola delle tentazioni. C’è chi ipotizza un coinvolgimento di personaggi già visti a Uomini e Donne. Ma al momento è tutto ancora in alto mare, tanto per restare in tema. Quel che è sicuro è che, mentre la fidanzata Pamela Camassa si trova sull’Isola dei Famosi, lui, Filippo Bisciglia non vede l’ora di fare le valige. Per partire, certo, ma per un’altra isola. Temptation Island sta tornando.