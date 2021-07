E anche Temptation Island 2021 è finito. Martedì sera Filippo Bisciglia ha chiuso questa edizione in bellezza: il suo viaggio nei sentimenti si è confermato leader assoluto della serata con 3.694.000 spettatori totali il 27.4% di share. Il docu reality di Canale 5 ha toccato picchi del 44.8% di share e 4.365.000 di telespettatori, con numeri record tra i giovanissimi (44% di share sul target 15-34 anni, 55.3% di share sul pubblico femminile delle 20-24enni).

La media delle sei puntate di Temptation Island 2021 è stata di 3.350.000 spettatori e il 23.3% di share. Senza contare l’enorme successo registrato sui social: su Twitter, l’hashtag ufficiale #TemptationIsland ha raggiunto il primo posto degli argomenti più discussi. “Temptation Island si conferma la proposta più amata della programmazione estiva della TV italiana”, le parole del direttore di rete Giancarlo Scheri.

Filippo Bisciglia, la foto con Pamela Camassa dopo Temptation Island 2021



“Canale 5 brilla raccontando le tante sfumature dell’amore, quelle che Fascino sa mettere in scena con consueta maestria e professionalità. Un nuovo grande successo, per il quale ringrazio Filippo Bisciglia e tutto il team artistico e produttivo”, ha concluso. Anche Filippo Bisciglia sul social ha ringraziato tutti nel video iconico in cui spegne il falò di Temptation: pubblico, gli addetti ai lavori ma soprattutto Maria De Filippi, che produce lo show con la Fascino e che da sempre lo ha voluto al comando.







“Otto anni indimenticabili pieni di gioie, soddisfazioni, amore, ma soprattutto di crescita personale – scrive in un lungo post Filippo Bisciglia – Grazie Maria, ci sei sempre stata. Ti voglio bene… Grazie a tutto lo staff, non smetterò mai di ringraziarvi, tutti nessuno escluso. Siete una macchina perfetta, una macchina che non va a benzina, va a sacrifici… Tutto questo è Temptation Island. Tutto il resto è noia”.

Poi, in un altro post, ringrazia ancora perché incredulo di fronte ai dai di ascolto: “Ogni volta resto senza parole. Ieri sera avete fatto il record di ascolti… Sì, perché è tutto merito VOSTRO… Posso dirvelo anche se virtualmente? VI VOGLIO BENE!”. Ma i festeggiamenti anche dal sua amore, Pamela Camassa, che ha pubblicato sul suo profilo una foto di coppia sul famoso tronco: “E dal tronco del falò è tutto! Bravo amore!”, ha scritto la 37enne facendo il pieno di like (anche di tanti vip ed ex partecipanti) e commenti come “Stupendi”, “La coppia più bella e genuina della tv”.