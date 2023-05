La vip così in mezzo alla strada: il balletto a luci rosse diventa virale. È successo durante l’ultima puntata di Viva Rai 2, il fortunato programma condotto magistralmente dal più grande frontman della televisione italiana: Rosario Fiorello. Una sagoma coperta da un velo semitrasparente che sinuosamente muove le dolci forme tra il corpo di ballo del programma. Curve da capogiro in mezzo alla strada, ma qui il traffico non c’entra nulla. La bellezza di una donna che si muove a fa impazzire tutti i passanti della zona, compresi quelli che erano lì per vedere la simpatica diretta mattutina del mattatore siculo.

Ad un tratto il velo sparisce e finalmente sia gli spettatori incollati alla tv, sia il pubblico presente in strada possono finalmente ammirare chi si nasconde dietro quella sagoma. Sotto il raso, vestita soltanto di un body nero attillato, ecco comparire una grande attrice, amatissima dal pubblico. Parliamo di Claudia Gerini che con la sua sensualità lascia davvero senza parole tutta via Asiago, sia dentro che fuori dal glass.





51 anni portati magnificamente, di una bellezza straordinaria. La famosa attrice di Viaggi di nozze, poco dopo viene presentata dal conduttore che dice: “Ciao Claudia Gerini, ma che bello ragazzi, è un balletto tipico che si fa quest’ora alla mattina… Ci sono tre espressioni: bambini, mamme e papà…”. Chiaramente Fiorello fa riferimento alla faccia sotto choc dei suoi ospiti nel Glass e sopratutto degli spettatori in strada.

A questo punto Fiorello chiama la sua amica in studio: “Vieni vieni”. Lei fa cenno di entrare da fuori e lui commenta: “Ah così?”, facendo riferimento al fatto che Claudia Gerini sarebbe entrata di lì a poco con indosso solo il body nero con cui aveva ballato. La famosa e talentosa attrice a quel punto a raccontato a Fiore che il suo piccolo balletto è un chiaro riferimento (e un omaggio) alla mitica Madonna.

La bellezza romana ha quindi rivelato al padrone di casa la sua smodata passione per il taekwondo, arte marziale coreana in cui è cintura nera. Un’intervista molto interessante e chiaramente sempre divertente. Ma non poteva essere altrimenti.

