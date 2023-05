Oriana Marzoli è stata una grande concorrente del GF Vip 7 e a due mesi di distanza dalla fine del reality l’attenzione del pubblico verso di lei è ancora altissimo. Ciò che ha più appassionato i telespettatori è ovviamente la storia d’amore nata con Daniele Dal Moro, ex volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello nip. I due, tra altri e bassi, hanno iniziato a frequentarsi proprio all’interno della casa, per poi continuare la loro conoscenza fuori dal reality show che ha visto vincere Nikita Pelizon.

La sera della finalissima Oriana Marzoli ha ricevuto la sorpresa da Daniele Dal Moro, il quale era passato a prenderla con un van per poter andare via insieme. Questa grande intesa tra i due ha ovviamente appassionato tantissimi fan del programma. Nei giorni scorsi alcuni fan hanno potuto fare delle domande all’ex vippona e no potevano mancare quelle relative alla sua relazione con Daniele Dal Moro.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, l’indiscrezione di Deianira Marzano

“Possiamo definirla una relazione ufficiale finalmente?”, la domanda a Oriana Marzoli, che con un sorriso smagliante ha risposto che finalmente può effettivamente definirsi una relazione ufficiale. Oriana ha precisamente detto: “Sì, sì. Possiamo dirlo: da giorno 8. Veramente dall’8″. E festa per gli Oriele, la fadom che supporta la coppia fin dai primi approcci all’interno del GF Vip 7.

Dopo la fine del Grande Fratello Vip i due sono stati insieme a Verona, città dell’ex tronista di Uomini e Donne e poi sono volati in Spagna, dove vive Oriana Marzoli. Le cose sembravano andare benissimo tra i due ma l’influencer Deianira Marzano ha voluto mettere la pulce nelle orecchi dei fan. Cosa succede a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro?

Dopo deianira,l amico di ddm,una donnalisi ora anche la ragazza corva più lucida di mezzo fandom che li segue da mesi..e vabbè.. #oriele https://t.co/ADEyJyP0Ih — rosy (@rosy03021989) May 16, 2023

A parlare è stata Deianira Marzano. L’influencer ha condiviso l’indiscrezione inviata da una fonte: “Daniele e Oriana sono palesemente in crisi lei è scappata a Madrid dopo nemmeno mezza giornata a Verona e non lo nomina più su Twitter”. Secondo gli Oriele, però, l’indiscrezione è stata inviata dagli hater della coppia solo per buttare fango sulla coppia. “Dopo Deianira, l’amico di ddm, una donnalisi, ora anche la ragazza corva più lucida di mezzo fandom che li segue da mesi..e vabbè.. #oriele”. La stessa Deianira ha spiegato che probabilmente Oriana si trova in Spagna per lavoro.