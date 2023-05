Arrivano voci parecchio brutte su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e sono diventate talmente insistenti che la stessa influencer venezuelana è stata costretta a intervenire. Con un filmato che ha chiarito definitivamente la sua posizione sul fatto in questione. Tra l’altro, diversi giorni fa era stato proprio l’ex Uomini e Donne a rompere il silenzio, visto che si vociferava di un addio sempre più vicino. Poi lui aveva smentito tutto ed era tornato il sereno.

Ora Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono finiti nuovamente nel vortice del gossip, ma stavolta si è andati anche oltre. Non solo si è parlato di una possibile separazione tra i due, ma l’ex gieffina è stata accusata di non essere stata proprio fedele nei confronti del suo fidanzato. Allora lei ha rotto il silenzio e ha riferito come stiano realmente le cose. Una situazione ancora tutta in divenire, dato che si attendono repliche anche dal giovane.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, lei risponde alle brutte voci

Dunque, in rete si è fatta strada un’ipotesi clamorosa su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Non si stanno più vedendo insieme in modo assiduo, come succedeva fino a poco tempo fa, ed ecco che è uscita fuori un’indiscrezione pazzesca. A svelare tutto è stata una follower su Twitter, la quale ha affermato convintamente: “Oriana starà già con il prossimo e non si farà vedere per questo motivo“. L’ex vippona è stata accusata quindi di averlo già tradito.

Oriana, sempre attraverso Twitter, ha confermato in maniera ironica la notizia: “Eccolo! Il mio amante“. Ma nel filmato è presente Alberto De Pisis, col quale ha una forte amicizia. Quindi, con questo post scherzoso ha rispedito al mittente tutti i rumor negativi. Lei e Daniele non sarebbero affatto in crisi amorosa e il rapporto continuerebbe senza intoppi. Anche perché alcuni giorni fa aveva comunque postato delle immagini, mentre si trovavano in compagnia anche di Giaele De Donà e suo marito Bradford Beck.

I fan della venezuelana hanno commentato: “Amore, lasciali perdere, sono hater”, “Amore, ti amo”, “Mamma mia bebè, ti prego smerdali sempre agli account idioti. Ti supplico”, “Fai bene a percularli”, “Brava amore, devi rispondere così”.