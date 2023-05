Per i fan del GF Vip 7 sono le OMG: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. E per la loro gioia adesso il trio nato nella Casa più spiata d’Italia torna a far parlare di sé. La loro amicizia è nata e cresciuta sotto le telecamere ma anche a riflettori spenti continua. Da poco hanno per esempio svelato di farsi presto un tatuaggio insieme. Non è ancora successo ma intanto la notizia era arrivata sui social durante una diretta di Giaele e suo fratello Matthias.

“Ah ragazzi le OMG si faranno un tatuaggio insieme. Ve lo anticipo già adesso”, le parole dell’influencer. E quando il fratello ha chiesto quale tipo di tatuaggio si faranno lei, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, ma lo ha bloccato prima che potesse rispondere. Insomma, il tipo di disegno non è ancora dato da sapere ma scommettiamo che, a maggior ragione dopo l’ultimo annuncio, non tarderà ad arrivare.

Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, la notizia

Non solo. Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà si sono riviste anche per il party a Roma dopo il GF Vip. I fan sono letteralmente impazziti quando le hanno riviste tutte insieme, come ai tempi della Casa. Ora, come anticipato, un’altra novità.

Nelle loro ultime Instagram Stories, le OMG hanno dato un grande annuncio. Hanno raccontato che si stanno dedicando a un progetto che farà impazzire tutti i rispettivi follower. Per questo motivo, per questo famoso progetto in corso, tutte e tre hanno confermato di essere sparite dai radar per l’intera giornata.

Nessuna informazione certa da Oriana Marzoli e le sue amiche, ma Giaele De Donà si è lasciata sfuggire qualche dettaglio in più: “Sono sparita tutto il giorno ma ho passato la giornata con Micol e Oriana per preparare un nuovo progetto che uscirà a breve. Finalmente vi posso anticipare questa cosa. Siamo state tutto il giorno in ufficio da Mia Bag a lavorare per voi. Sono troppo contenta… stiamo facendo una cosa bellissima”, ha raccontato.