Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ancora protagonisti. Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip in molti si sono chiesti se la coppia formata dalla modella venezuelana e l’influencer veneto sarebbe durata. Insomma tanti telespettatori non erano così convinti che si trattasse di una relazione autentica. Ma i due ex gieffini hanno dimostrato di aver creato un legame che, nonostante gli alti e i bassi dentro la Casa, ha resistito e resiste anche lontani dal reality.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono inseparabili e sui rispettivi profili social mostrano le foto di alcuni momenti trascorsi insieme. Daniele riprende Oriana mentre gioca a tennis, oppure i due si rilassano in una stanza d’albergo. Proprio nelle ultime ore i due ex concorrenti del GF Vip 7 sono volati a Madrid e qui hanno partecipato ad un evento musicale dove sono stati protagonisti assieme ad un’altra ex coinquilina accompagnata dal marito.

Oriana, Daniele e Giaele De Donà all’Elrow di Madrid

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono volati nella capitale spagnola per alcuni impegni di lavoro. Qui hanno partecipato al festival musicale Elrow. I due ex gieffini si sono letteralmente scatenati al ritmo della muscia sparata a tutto volume insieme ad una marea di persone. La modella ha postato foto e video di alcuni momenti di puro divertimento e dolcezza con il suo compagno. Con loro c’erano anche Giaele De Donà e il marito Bradford Beck.

Anche Giaele De Donà e il marito Bradford Beck hanno avuto dei momenti di grande difficoltà. Certi comportamenti della gieffina non erano piaciuti all’imprenditore che si era fatto sentire e si era detto dispiaciuto. Tuttavia, come dimostrano le foto dei due sorridenti insieme a Oriana e Daniele, tutto sembra rientrato. La coppia, anzi le coppie, non sono affatto scoppiate.

Oriana Marzoli appare decisamente in gran froma e commenta così le foto e i video: “È sempre bellissimo questo festival! Sono davvero contenta di averlo fatto conoscere anche a Daniele, Giaele e Brad! Abbiamo passato una bellissima giornata anche in compagnia delle mie amiche spagnole!”. Ovviamente sotto al post fioccano i commenti positivi e i “bentornata a casa”. Intanto Oriana continua ad essere protagonista in tv, è infatti opinionista della versione spagnola dell’Isola dei Famosi, “Supervivientes” dove ha pure presentato il suo fidanzato Daniele Dal Moro.

