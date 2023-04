Antonella Fiordelisi ha rivisto l’ex fidanzato, Gianluca Benincasa dopo il GF Vip 7. A rivelarlo è proprio l’imprenditore campano e, stando al suo racconto, è stato più che altro un incontro-scontro. Ma andiamo con ordine. Il nome di lui è ben noto a chi ha seguito l’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini: ha rivelato pubblicamente di essere stato fidanzato con la ex concorrente, oggi felice accanto a Edoardo Donnamaria, fino a qualche ora prima dell’ingresso nella Casa.

Gianluca Benincasa ha anche spiegato di averle retto il gioco per darle maggiori possibilità di entrare nel cast e dunque creare dinamiche. Antonella Fiordelisi, che come detto ad oggi vive la sua nuova storia d’amore con Edoardo, ha sempre negato e non ha mai replicato alle dichiarazioni del suo ex. Così come non ha mai commentato le accuse rivolte a lui da suo padre, Stefano Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi, l’incontro con l’ex Gianluca Benincasa

Insomma, se per Antonella Fiordelisi la vicenda è morta e sepolta, per il suo ex ci sono ancora molte cose da raccontare. E ora veniamo all’incontro di cui parla l’imprenditore in un tweet. I due si sono rivisti dopo oltre sei mesi e per caso. Ma a quanto pare l’ex vippona di Alfonso Signorini non avrebbe gradito.

“Entrai in un locale qualche giorno fa a Milano (22.45), ero lì per salutare una ragazza (Giulia)… eh niente ho incontrato per mia sfortuna una ex che è scappata in 2 minuti solo con la mia presenza”, si legge nel tweet pubblicato da Gianluca Benincasa sui social.

Entrai in un locale qualche giorno fa a Milano (22.45), ero lì per salutare una ragazza(Giulia)… eh niente ho incontrato per mia sfortuna una ex che è scappata in 2 minuti solo con la mia presenza. — Gianluca Benincasa (@bengoal85) April 26, 2023

Come avete visto, nel tweet non fa mai il nome di Antonella Fiordelisi ma alla luce degli ultimi trascorsi il riferimento alla attuale compagna di Edoardo Donnamaria appare scontato. Nessuna replica è arrivata, invece, da parte dell’influencer che, almeno per il momento, ha preferito non commentare l’episodio.