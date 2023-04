Antonella Fiordelisi, quel dettaglio che i fan non dimenticano. Il GF Vip 7 ha rappresentato per l’ex schermitrice la possibilità di lasciarsi amare da un vasto pubblico di telespettatori, ma non solo, anche di trovare quello che sembra essere il vero amore. Una relazione, quella con Edoardo Donnamaria, nata proprio nel corso dei mesi di convivenza all’interno della casa più spiata d’Italia e che, nonostante le prime difficoltà, sta facendo raccogliere i migliori frutti di un amore. Ma come si può ben immaginare i fan non dimenticano: oggi i Donnalisi tirano in ballo una promessa fatta all’interno della casa e la ripropongono all’ex gieffina.

La promessa di Antonella Fiordelisi a Edoardo Donnamaria fatta al GF Vip 7, i fan tirano di nuovo tutto in ballo. Mesi e mesi trascorsi tra continui alti e bassi, allontanamenti e chiarimenti: un percorso che nonostante le iniziali perplessità ha poi lasciato raccogliere i frutti migliori per la coppia, che ad oggi continua a vivere la relazione nella sua più genuina autenticità dei sentimenti. Ma c’è qualcosa che non scappa all’attenzione dei più curiosi.

La promessa di Antonella Fiordelisi a Edoardo Donnamaria fatta al GF Vip 7: “Hai mantenuto oppure no?”

Sicuramente tutti ricorderanno quando davanti alle telecamere del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi si è lasciata andare a una promessa fatta al fidanzato. Una frase che oggi i Donnalisi hanno riportato a galla per ricevere alcuni aggiornamenti. Nello specifico stiamo parlando di quando Antonella ha detto a Donnamaria: “Io lo farò sempre quando convivremo, laverò i piatti così: con l’intimo e il tacco“. I Donnalisi, curiosi come non mai, hanno rispolverato alcuni momenti come questo vissuto dentro la casa del GF Vip 7 e chiedono conferma: sarà davvero accaduto una volta iniziata la convivenza?

Ebbene si, i Donnalisi, grandi sostenitori da sempre della coppia più chiacchierata del reality show di Alfonso Signorini, chiedono esplicitamente se la promessa sia stata o meno mantenuta. In attesa di scoprire come deciderà di rispondere l’ex gieffina, è bene anche sapere che la coppia di piccioncini sta procedendo indisturbata nella realizzazione dei loro progetti futuri.

“La nostra, siccome è una storia importante, abbiamo pensato di andare oltre in futuro. Io per la prima volta ho anche pensato di diventare madre e l’ho pensato solo con lui. Quindi è una cosa importante e questo lui me l’aveva detto inizialmente. Anche lui ha voglia di diventare padre”, queste le parole a Casa Chi di Antonella Fiordelisi sul desiderio di genitorialità insieme a Edoardo Donnamaria che hanno mandato in visibilio i fan. E anche sotto questo punto di vista, non resta che attendere aggiornamenti da parte dei diretti interessati.