Antonella Fiordelisi, fuori tutti i dettagli. Senza alcun dubbio l’ex schermitrice è stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 7. Il pubblico italiano ha fatto il tifo per lei quando si è ritrovata a vivere alcuni momenti di turbolenza nel corso della frequentazione con Edoardo Donnamaria, iniziata dentro la casa di Alfonso Signorini e ad oggi ancora in corso con fondamenta ancora più salde e importanti. Ma il dettaglio su Antonella Fiordelisi riguarderebbe oggi il suo passato e la sua partecipazione a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatrice.

Chi ha corteggiato Antonella Fiordelisi a UeD? Non solo un presente entusiasmante quello dell’ex schermitrice sotto la luce dei riflettori, ma ancora il passato che torna a fare capolino per soddisfare alcune curiosità dei fan soprattutto in merito alle vicende sentimentali dell’ex gieffina. Antonella Fiordelisi ha dato prova nel corso di GF Vip 7 di essere una donna passionale e fedele al vero amore che sembra aver cercato già da diverso tempo.

Chi ha corteggiato Antonella Fiordelisi a UeD? Il video dell’esterna diventa virale su TikTok

Una ricerca che non sempre ha dato i risultati sperati ma davanti alla quale Antonella Fiordelisi non si è mai persa d’animo. Lo evidenzia anche la passata partecipazione dell’ex schermitrice al dating show di Maria De Filippi. Correva l’anno 2017 quando Antonella si è presentata al pubblico nel ruolo di corteggiatrice. Il tronista all’epoca conteso tra le donne presenti in studio era Mattia Marciano, la cui scelta cadde poi su Vittoria Deganello.

Nello specifico il tronista portò in esterna Antonella Fiordelisi, ma purtroppo le speranze dell’ex schermitrice vennero smorzate sul nascere. La frequentazione tra i due non riuscì a decollare e oggi, seppur a distanza di anni, c’è chi si è dimostrato particolarmente interessato a quel momento al punto da andare a ripescare il video dell’esterna e riproporlo su TikTok.

Nonostante quella delusione, la vita sentimentale di Antonella ha proseguito. La ragazza dopo tanto cercare sembra aver trovato il vero amore in Edoardo Donnamaria. L’esperienza vissuta davanti alle telecamere del GF Vip 7 ha dunque portato fortuna ad entrambi e nonostante le perplessità di alcuni utenti i due proseguono indisturbati nella relazione e con progetti per il futuro sempre più significativi. Prova ne è che adesso Antonella ha anche conosciuto la suocera, ma non da sola bensì in compagnia della madre. Insomma, anche le rispettive famiglie di entrambi sembrano felici di questa unione e i fan non possono che augurare il meglio per tutti.