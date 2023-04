Ancora una volta ex protagonisti del GF Vip 7 sono al centro dell’attenzione, nonostante il reality show di Alfonso Signorini sia terminato ormai da quasi un mese. Loro sono Luca Onestini e Edoardo Tavassi e hanno fatto qualcosa di molto significativo, diventato subito virale sul web. I fan hanno immediatamente commentato l’accaduto e loro hanno letto tutto con grande curiosità. Un momento sicuramente indimenticabile per entrambi e per i loro follower.

Prima di raccontarvi cosa hanno fatto Luca Onestini e Edoardo Tavassi, ecco cosa ha rivelato invece Micol Incorvaia qualche giorno fa: “Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social’ non significa che io non lo sia nel mio privato. Sono sempre stata una persona, sia dentro che fuori dalla Casa, molto rispettosa della propria intimità e di quella altrui. Ma il fatto che io non vada a ‘sciurinare’ con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia non toglie che io sono realmente innamorata”.

Luca Onestini ed Edoardo Tavassi, cosa hanno fatto a quasi un mese dalla finale del GF Vip

Tutti gli occhi sono stati puntati su Luca Onestini ed Edoardo Tavassi, i quali si sono fatti notare non poco sui social network nelle scorse ore. Sia su Instagram che su TikTok è apparso un filmato emblematico, che li ha visti grandi protagonisti. Ancora non erano usciti allo scoperto e questo momento era attesissimo. Finalmente è avvenuto ciò che tutti stavano aspettando in maniera spasmodica e ovviamente le reazioni sono state molto positive e divertenti.

Come è possibile vedere dalle immagini, Onestini e Tavassi si sono finalmente rivisti dopo la finale del GF Vip e hanno messo a punto un balletto stratosferico. Si tratta dell’ormai famoso trend che proprio Luca aveva fatto diventare virale in rete. Hanno quindi danzato in maniera impeccabile e tutti sono scoppiati a ridere. Si è potuto constatare anche un rapporto di sincera amicizia, che è destinata a proseguire anche in futuro. Gli Spartani sono quindi più uniti che mai anche a reality finito.

Onestini ha commentato così il balletto: “E abbiamo convinto pure Nonno Panda”. Mentre i follower: “Mi fate morireee”, “Vi prego, voi dovete fare qualcosa insieme”, “Siete fantastici”, “Basta pesantezza social, tutto questo ci piace”.