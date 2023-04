Micol Incorvaia, ma come vanno le cose con Edoardo Tavassi dopo il GF Vip 7? L’ultimo aggiornamento era arrivato da lui che, qualche settimana fa, aveva speso belle parole per la sorella di Clizia e confermato come la relazione andasse avanti anche fuori dalla Casa di Cinecittà. Ma adesso? I fan vogliono news anche da lei e così, non appena aperto il box delle domande tra le Storie Instagram, i fan ne hanno approfittato all’istante.

Qualcuno, in particolare, ha accusato Micol Incorvaia di essere poco presente con il suo fidanzato. “Sembra che a te non frega nulla”, gli ha scritto. “Generalmente non rispondo a questo tipo di messaggi ma dato che sto ricevendo non so quanti dm con lo stesso topic mi sento di doverlo fare a sto giro”, la replica della diretta interessata.

Micol Incorvaia, come stanno le cose con Edoardo Tavassi

“Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social’ non significa che io non lo sia nel mio privato. Sono sempre stata una persona, sia dentro che fuori dalla Casa, molto rispettosa della propria intimità e di quella altrui”, ha aggiunto Micol per poi aggiungere che non tutta la sua vita deve per forza essere condivisa.

Ma “il fatto che io non vada a ‘sciurinare’ con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia non toglie che io sono realmente innamorata. E che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo. Ecco, questa è la mia risposta, non penso di dover aggiungere altro”. Poi però ha sottolineato come mai e poi mai si sarebbe immaginata di incontrare una persona come Edoardo, specialmente poi in un contesto come il reality di Canale 5.

Micol Incorvaia replica a chi sostiene “non ti frega nulla di Edoardo” pic.twitter.com/jVlBKOUiHJ — disagiotv (@disagio_tv) April 23, 2023

E “in più, viverlo fuori dalla Casa è una cosa pazzesca, molto più bello di viverlo dentro la Casa, chiaramente. E sono certa che continuerà così. Anzi. Non vedo l’ora di andare avanti e riuscire a collezionare ancora più momenti. E a vivere sempre più cose della vita reale”, ha concluso Micol Incorvaia sorridendo. Caso chiuso, dunque.