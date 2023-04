Momento di sconforto per Micol Incorvaia. È il suo primo vero sfogo dall’uscita dal GF Vip 7. L’attuale compagna di Edoardo Tavassi ha fatto intendere ai suoi fan che c’è stato qualcosa che l’ha davvero infastidita. La sorella di Clizia infatti, nelle scorse ore, ha condiviso uno stato abbastanza polemico e ha raccontato quello che le è successo nelle ore precedenti. Tramite alcune stories Instagram, Micol Incorvaia ha raccontato un fatto per lei molto stressante che le è capitato poche ore prima: “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perchè il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30…”.

Ma non è finita qui perché poco dopo ha detto: “Così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno”. Micol Incorvaia ci va già di certo non leggera e quella che poteva sembrare una sorta di gag comica invece si è trasformata in realtà. Ha detto la ragazza ai suoi follower: “Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo”.

E conclude: “Lo ringrazio, perchè oggi mi aspetta una lunga giornata di m…”. Poi la ragazza si fa più cupa e inizia a raccontare l’altra parte della storia: “Voi non sapete che io ho abbandonato casa mia per 5 mesi e in questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio di chiamare stanza”.

Ancora: “Vi dico soltanto che sembra sia scoppiata una bomba”. Insomma una polemica sullo svegliarsi presto la mattina (le 9:30, Ndr) che poi si è trasformato in un lungo confessionale sulla sua vita precedente. Molti concorrenti del GF Vip sono ancora dentro la casa per certi versi. Non riescono a non stare di fronte a qualche telecamera, che sia pure quella del cellulare.

E dopo il parlamento, nuovo traguardo per Micol Incorvaia…(da guardare fino alla fine) #incorvassi pic.twitter.com/3QHmmtRZyM — ✧˚˳°Katychan83*CorviEra*˚˳°✧⟬⟭‎⟭⟬⁷ᴮᵗˢ 𐤀˚˳°✧ (@Katychan1983) April 18, 2023

E in fondo è giusto così. Sono stati pagati per questo e devono la loro popolarità per saper riuscire a rendere interessanti le loro vite. In effetti per loro, probabilmente, il Grande Fratello non finirà mai. Ci sarà sempre, sotto forma di confessionale su qualche storia Instagram.

