“Le cose sono andate così”. Soraia non ce la fa più e parla. Accuse pesanti, l’addio a Luca Salatino e la verità

Luca Salatino e Soraia si sono lasciati e la conferma è arrivata dall’ex volto di Uomini e Donne ed ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fatello Vip. Prima della conferma da parte del cuoco, l’influencer napoletana ed esperta di gossip Deianira Marzano aveva lanciato la bomba sulla coppia nata a Uomini e Donne: “Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale”.

Poi la soffiata di The Pipol, che aveva ipotizzato una messa in scena per creare hype in vista della prossima edizione di Temptation Island. “Pare che la coppia stia montando tutto per poter prendere parte ai provini di Temptation Island e partecipare poi al reality, le cui riprese inizieranno tra poco più di un mese. Nessuna reale crisi, quindi, ma solo la voglia di voler tornare davanti alle telecamere per cercare nuova popolarità”.

Luca Salatino, l’ex fidanzata Soraia rompe il silenzio

La notizia ufficiale è arrivata da Luca Salatino. “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento… Vi voglio bene, LUCA”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne in una Instagram Stories. Non si sa nulla a riguardo, se non voci, perché secondo alcuni Soraia Allam Ceruti avrebbe tradito il fidanzato con un imprenditore con il quale avrebbe già una relazione.

In queste ore, dopo l’annuncio di Luca Salatino, anche Soraia ha rotto il silenzio. “Sono qui per chiarire un attimo la situazione. Come sapete io e Luca ci siamo lasciati. Questa è stata una decisione molto sofferta. Sono una ragazza proprio come voi e vivo le stesse cose vostre quando una storia finisce”, ha detto l’ormai ex fidanzata di Luca Salatino, che per lei aveva lasciato il GF Vip 7. Adesso è giusto che vi dia delle spiegazioni. Non sono una donna impulsiva, pondero le mie scelte e cerco sempre di riflettere senza reagire con impulsività. Se non ho parlato fino ad oggi è perché avevo bisogno di prendermi del tempo, di metabolizzare e trovare pace in me stessa. Fa sempre male la fine di una relazione”, le parole dell’ex di Luca Salatino.

“Tutte le cavolate che sono uscite, che sto con un imprenditore sono false. – ha scritto Soraia sui social – Non sto con un altro ragazzo, è una bugia. Io non sto con nessuno e sono sola. Mi spiace che la gente si inventi cose simili in un momento così delicato. Luca sa perfettamente che non l’ho mai tradito e questo a me basta. Perché mi conosce e ci siamo sentiti in queste settimane, anche se siamo stati distanti”.