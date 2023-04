“È finita”. L’annuncio stavolta è ufficiale, Luca Salatino ammette tutto. E intanto Soraia…

Colpo di scena per una delle coppie più amata dello showbiz italiano: Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti si sono lasciati. Proprio così, ad annunciarlo è l’ex vippone, protagonista dalla prima fase del GF vip 7. Alla fine il giovane, appena ha potuto infatti (contratto permettendo) ha lasciato subito la casa di Cinecittà per correre tra le braccia della sua Soraia. Niente fa fare però, dopo qualche mese i due hanno rotto. La coppia nata nel salotto di Uomini e Donne di Maria De Filippi ha soltanto confermato quello che si rincorreva da tempo. La voce infatti, il rumors, era assai pesante e qualcuno aspettava soltanto una certezza.

Una conferma che è appunto arrivata, come dicevamo, dallo stesso Luca Salatino. Il ragazzo sui social ha scritto: “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento… Vi voglio bene, LUCA”. È questo il breve testo che Luca ha scritto tramite una Instagram Stories. Non si sa nulla a riguardo, se non voci: il messaggio è sibillino e non apre a nessun dialogo. Per il momento, almeno per i fan, c’è da aspettare per capire cosa sia successo tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti.

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti si sono lasciati

C’è da dire però che le brutte notizie su di loro erano partite a Pasqua. I due ragazzi infatti avevano passato le vacanze stranamente lontani. Secondo i rumors i problemi tra loro sarebbe cominciati dopo l’inizio del GF Vip e quindi l’improvviso allontanamento di Salatino. Ma le cose starebbero davvero così? Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, le cose sarebbero andate diversamente: “Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene”.

E ancora: “Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale”. Insomma, questione di noia che significa non essere più innamorati? Nessuno lo sa con certezza, tuttavia si narra che la crisi sarebbe degenerata nel giro di poco tempo, un po’ come se fosse capitato qualche evento scatenante.

Luca Salatino annuncia la fine della storia con Soraia dopo il #GFVIP. pic.twitter.com/hAPwTeku9V — Trash Italiano (@trash_italiano) April 17, 2023

Sembra infatti, dicono esperti di gossip, che fino a poco tempo prima, Soraia era molto vicina e presa da Luca, reduce da un intervento chirurgico alla schiena. Tra l’altro i due avevano parlato spesso del loro progetto di prendere casa insieme. Poi più nulla all’improvviso. “Qui gatta ci cova”, scrive qualcuno sui social.

