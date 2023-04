Soraia crisi con Luca Salatino, ma è vero o non è vero quello che si dice in giro? A un anno dalla scelta a UeD, quando tutto sembrava procedere per il meglio, tra dichiarazioni importanti in tv e una nuova casa da dividere, le voci di rottura hanno travolto la coppia nata nello studio di Maria De Filippi. Tutto è iniziato settimane fa, quando ci si è accorti che i due non si facevano più vedere insieme sui social. Zero foto, zero video.

Già questa assenza ‘di coppia’ aveva fatto mormorare i fan di Soraia e Luca Salatino: sono in crisi? Arriviamo a Pasqua, con la soffiata di Deianira Marzano: secondo le fonti dell’esperta di gossip feste separate per loro e maretta. Non solo. Poco dopo i due sono stati anche accusati di aver montato ad hoc la crisi, con lo scopo di partecipare alla prossima edizione di Temptation Island.

Soraia crisi Luca Salatino, lei rompe il silenzio

Voce, quest’ultima, smentita dai fatti: non ci saranno coppie vip nella nuova edizione del docs-reality estivo di Canale 5. Ma nelle ultime ore si è aggiunto un altro rumor pesante sulla presunta crisi di Soraia e Luca Salatino, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate sopra.

Soraia sarebbe stata avvistata in compagnia di un uomo misterioso, già identificato come suo nuovo partner. E Luca Salatino? Sempre stando alle segnalazioni riportate da Deianira Marzano, si mormora che l’ex corteggiatrice non abbia mai messo piede nell’appartamento in cui attualmente vive l’ex tronista.

La novità ora è che Soraia ha deciso di rompere il silenzio. Tornata su Instagram, tra le Storie ha postato un’immagine in bianco e nero in cui ride. Sotto la scritta “Io così”. Non c’è certezza, ma questa frase sembrerebbe riferita ai rumor di crisi che stanno travolgendo lei e Luca Salatino. La prendiamo come una smentita?