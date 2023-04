Luca Salatino Soraia si sono lasciati? Da tempo ormai non si parla d’altro che di crisi definitiva per la coppia nata a UeD. I beninformati sostengono che mancherebbe ormai solo l’ufficialità, perché l’ex tronista e l’ex corteggiatrice avrebbero chiuso. “Da persone vicino alla coppia, pare che le cose non vadano per niente bene. Lei si sarebbe annoiata di lui per varie cose che sanno loro ma sono in fase decisionale”, scriveva Deianira Marzano pochi giorni fa.

Poi il retroscena svelato da The Pipol, che aveva aggiunto un altro tassello a questa presunta crisi: sarebbe tutta una vera e propria messa in scena. “La crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti sarebbe una montatura. I due ex volti di Uomini e Donne avrebbero trascorso la Pasqua separati, una scelta che ha scatenato le voci di una presunta crisi. Voci supportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha raccontato come abbia saputo da fonti vicine alla coppia che i due al momento non siano in buoni rapporti”.

Luca Salatino Soraia lasciati? La nuova voce su di lei

Ma la vera bomba su Luca Salatino e Soraia lasciati è questa, sempre per The Pipol: “Pare che la coppia stia montando tutto per poter prendere parte ai provini di Temptation Island e partecipare poi al reality, le cui riprese inizieranno tra poco più di un mese. Nessuna reale crisi, quindi, ma solo la voglia di voler tornare davanti alle telecamere per cercare nuova popolarità”.

Ora è di nuovo Deianira Marzano a tornare su questa forse ex coppia: diverse segnalazioni con tanto di avvistamenti dell’ex corteggiatrice di UeD in compagnia di un nuovo fidanzato. Dunque Luca Salatino e Soraia lasciati sì, ma non per una montatura bensì per un altro?

Alcuni dicono che Luca Salatino non abbia mai messo piede nella nuova casa a Como, altri che l’apertura saltata del ristorante sempre di lui avrebbe spinto Soraia a guardare altrove. E il presunto nuovo compagno sarebbe un uomo molto carino, che gravita o vive a Napoli visto che si fanno sempre più insistenti gli avvistamenti al Vomero. Sarà vero? Entrambi, al momento, restano con le bocche cucite. Ma sicuramente per i fan di questa coppia sarà uno choc il solo pensiero che lei abbia già un altro partner, dopo aver visto quanto amore c’era, anche al GF Vip 7.