La notizia era stata preannunciata da lui stesso e ora il momento è arrivato. Luca Salatino è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica per alcuni problemi di salute, che gli stavano creando notevoli sofferenze. A svelare ogni dettaglio su quanto successo è stato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 e anche la sua fidanzata Soraia Allam Ceruti, che ha conosciuto e scelto durante il suo percorso da tronista a Uomini e Donne. Il giovane ha anche pubblicato una foto direttamente dall’ospedale.

I suoi fan erano molto in ansia per le condizioni di salute di Luca Salatino. Si è scoperto qualcosa in più sull’operazione e anche sull’esito della stessa. Purtroppo era ormai da molto tempo che non riusciva più a sostenere questi dolori e problemi di natura fisica e i medici gli avevano consigliato l’intervento. Nonostante le normali preoccupazioni, ha scelto di andare sotto i ferri e ha comunicato ai suoi follower cosa gli è accaduto. Non sono mancati nemmeno i ringraziamenti per il supporto ricevuto.

Luca Salatino, operazione per l’ex GF Vip 7: le condizioni

Dunque, stando a quanto riferito dalla fidanzata di Luca Salatino, l’operazione dell’ex gieffino si è resa necessaria per un motivo specifico: “Luca è in ospedale, non siamo potuti rimanere a causa del Covid, ma lo stiamo sentendo. Si è operato all’ernia del disco, è un intervento molto delicato e la cosa più dura è la riabilitazione. Ma la parte più difficile da superare è quella del post-operazione, quindi un intervento delicato ma ce la farà”. E lo stesso diretto interessato si è soffermato sulle sue condizioni.

Quando è uscito dalla sala operatoria, Salatino ha deciso non solo di postare una foto del post-intervento ma ha anche scritto qualcosa di importante sul suo stato di salute: “Fa davvero bene al cuore sentire tutte queste persone vicine… L’intervento è durato due ore e ora sto con un po’ di dolori…Vi voglio bene, torneremo più forti che mai…dajeeeee! Vi voglio bene”. E poi ancora: “Vi aggiorno sulla situazione, con il tempo i problemi che avevo alla schiena sono peggiorati. Il nervo è stato danneggiato“.

Infine, Luca Salatino ha esclamato: “Mi impedisce di fare alcuni movimenti, con il tempo capirò se riuscirò a recuperare la forza alla gamba e se questo nervo potrà tornare a posto. Noi ce la mettiamo tutta, un abbraccio grande”.