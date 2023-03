Come sta Daniele Scardina. Sono ore di apprensione per il pugile ricoverato d’urgenza domenica pomeriggio dopo un malore in palestra. Lo sportivo, ex concorrente di Ballando con le stelle, noto al gossip per la sua relazione con la giornalista Diletta Leotta, ha accusato un dolore alla testa per poi accasciarsi per terra.

Daniele Scardina, per tutti King Toretto, che il 2 aprile compirà 31 anni, è stato trasportato in codice rosso ed è stato operato d’urgenza alla testa. Qualche settimana fa aveva deciso di dire addio ai supermedi e passare nei pesi mediomassimi. Il suo debutto era in programma il 24 marzo a Milano, all’Allianz Cloud, contro il belga Cedric Spera in un incontro sulla distanza delle 10 riprese.

Leggi anche: “Forza!”. Dramma per Diletta Leotta, il suo ex in gravi condizioni: “È stato operato d’urgenza”





Come sta Daniele Scardina: le condizioni dopo l’intervento chirurgico alla testa

Daniele Scardina aveva appena finito un allenamento, quando è tornato negli spogliatoi e si è sentito male. Pochi secondi e si è accagliato a terra perdendo conoscenza. Immediata la chiamata al 118 e il ricovero in codice rosso all’ospedale Humanitas di Milano. Lo sportivo è stato operato alla testa. “L’intervento è riuscito, hanno asportato tutto il sangue ed è tutto pulito. Il problema adesso è la pazienza, non resta che pregare e sperare”, ha detto Salvatore Cherchi, manager di Daniele Scardina insieme al fratello Alessandro.

Come sta Daniele Scardina e cosa è successo al pugile. Lo ha rivelato il manager del pugile, Alessandro Cherchi, intervenuto a “Pomeriggio Cinque”: “Si trattava di un allenamento di routine – ha spiegato – si sono lesionate due vene in seguito a un movimento brusco, una cosa che può capitare a chiunque”. L’intervento è chirurgico è andato bene ma ora serve solo pazienza. Come riporta il Corriere della Sera, ora “è davvero impossibile credere, purtroppo, che Scardina possa tornare a praticare la boxe”. La lesione è stata talmente grave che a livello sportivo è praticamente impossibile che il pugile possa tornare sul ring a combattere.

Parola anche al professor Mario Ireneo Sturla, specialista in medicina dello sport e coordinatore sanitario nazionale della Federazione pugilistica. “Nell’ambito di tutti gli sport ci possono essere problematiche relative a delle concussioni cerebrali dovute ad accelerazioni e decelerazioni – ha spiegato Sturla parlando delle condizioni di Daniele Scardina -, perché è sufficiente conoscere l’anatomia per sapere che ci sono queste vene a ponte che in seguito ad accelerazioni o decelerazioni brusche possono avere delle torsioni e produrre quelli che vengono chiamati ematomi sottodurali o emorragie cerebrali“. Daniele Scardina si è sentito male ed ha perso i sensi a causa di un ematoma sottodurale al cervello.