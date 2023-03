Sono ore di grande apprensione per il pugile italiano Daniele Scardina. King Toretto, questo il soprannome di uno degli sportivi più famosi di questo periodo, si è sentito male nelle scorse ore a seguito di un allenamento. Il giovane, reso celebre oltre che dallo sport anche da Ballando con le Stelle, è stato ricoverato d’urgenza e ora si trova in coma. Il giovane si è sentito male martedì 28 febbraio, intorno alle 17, mentre si trovava in un centro sportivo a Milano, in via Fermi.

Dal comunicato divulgato dai Carabinieri di Corsico (Milano). Sembra che la chiamata ai soccorsi è scattata qualche istante dopo che il pugile ha accusato un malore che lo ha costretto ad interrompere l’allenamento. Sembra che a seguire, il pugile si sia accasciato a terra perdendo i sensi. Trasportato velocemente in ospedale, l’atleta è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano). Da quello che si sa, le sue condizioni sono gravi ma stazionarie.

Leggi anche: “Amputati gli arti, danni al cervello”. Sport sotto choc dopo la notizia sul campione: lotta tra la vita e la morte





Ore di grande apprensione per il pugile italiano Daniele Scardina

Tantissimi i messaggi di vicinanza per il grande sportivo e chiaramente anche quelli dell’ex compagna Diletta Leotta. La conduttrice sportiva, saputa la notizia, ha pubblicato una Story Instagram con scritto “Forza Dani”e l’emoji delle mani giunte. Come dicevamo, King Toretto è uno dei pugili professionisti italiani più noti al mondo e solo ultimamente è passato nella categoria dei mediomassimi.

Nato a Rozzano, Daniele Scardina ha origini siciliane ed è un amante dei tatuaggi. Com’è assai noto, sul suo corpo ne ha uno per ogni avvenimento importante della sua vita (sulla parte sinistra del costato campeggia quello del volto di Mike Tyson). Sulla nuca, invece, si è stampato la scritta ‘My Lord’. Il braccio sinistro è decorato con alcuni simboli cristiani.

"Forza Dani". Diletta Leotta, in un messaggio postato tra le storie sul suo profilo Instagram, esprime il suo sostegno a Daniele Scardina, il pugile suo ex fidanzato, in coma dopo essere stato colto da un malore durante un allenamento #ANSA pic.twitter.com/wAGt2ZS8hg — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 28, 2023

Il giovane ha vissuto per tanti anni negli Usa, precisamente a Miami, Florida. Proprio qui, ha deciso di allenarsi per diverso tempo nella leggendaria palestra che ha sede nella 5th Street Gym, ossia quella frequentata da miti della boxe come Muhammad Ali. Seguiranno senza dubbio aggiornamenti sullo stato di salute di Daniele Scardina.

Leggi anche: “Ci ha lasciati”. Calcio italiano in lutto, la serie A perde una delle sue leggende