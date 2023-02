“Amputati gli arti, danni al cervello”. Sport sotto choc dopo la notizia sul campione: lotta tra la vita e la morte

Mondo dello sport in apprensione per l’ex campione, in ospedale dal 10 gennaio scorso a causa di una polmonite a cui sono seguiti gravi problemi circolatori. Problemi che, purtroppo, hanno portato i medici a intervenire con l’amputazione delle gambe e di alcune dita delle mani.

In queste ore è stata diffusa la notizia di un ulteriore peggioramento a causa di un ictus. Il campione ora si trova ricoverato in terapia intensiva e sotto plasmaferesi (la purificazione del sangue) per infezione e lotta tra la vita e la morte. “Una parte del suo cervello è stata colpita e danneggiata”, ha riferito una fonte a Ria Novosti.

Il campione di pattinaggio sul ghiaccio Roman Sergeevic Kostomarov in gravi condizioni

Roman Sergeevic Kostomarov è il campione di pattinaggio sul ghiaccio dei Giochi di Torino. Due volte campione del mondo e tre volte vincitore del campionato europeo in un duetto di danza con Tatyana Navka. Ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali 2004 e 2005, tre medaglie d’oro agli Europei del 2004, 2005 e 2006 e ancora l’oro alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006.

“I medici ritengono che l’infezione da otite possa essere passata dalle orecchie al cervello e causare complicazioni. Nuove formazioni sono state trovate nelle regioni frontale, occipitale destra e parietale sinistra. Si è sviluppato un ematoma intracerebrale degli emisferi cerebrali”, ha riferito il canale Telegram Rbc parlando delle condizioni di salute del campione russo Roman Sergeevic Kostomarov.

E ancora: “La fase acuta si osserva nel lobo frontale destro con edema. Le lesioni della materia bianca e grigia del cervello sono conservate in tutti i reparti, ad eccezione del lobo frontale destro”. Come riporta il quotidiano online Gazzetta.it, terminata la carriera sportiva, il campione ha continuato a danzare negli spettacoli e nelle esibizioni.