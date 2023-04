Una splendida notizia ha travolto il mondo dei vip. Infatti, ben presto assisteremo a dei fiori di arancio tanto attesi e le cui voci, seppur non ufficiali, sono arrivate in maniera inattesa. Il futuro sposo si chiama Joaquin Correa, che si unirà in matrimonio con la sua fidanzata, anche lei conosciuta. Entrambi sono molto giovani, ma pronti per questo passo importante. Le nozze avranno luogo in Lombardia, infatti si è anche scoperto quale sarà la chiesa che accoglierà loro e tutti gli invitati.

Joaquin Correa è concentrato per i suoi impegni lavorativi molto importanti, ma è giunto il tempo di soffermarsi anche sulla vita privata e sul matrimonio sempre più vicino con la sua bellissima ragazza. Tutto è stato possibile scovarlo in anticipo grazie alla diocesi della città di Milano, la quale ha provveduto alla pubblicazione dell’atto di nozze che ha confermato tutto. E ora non si aspetta altro che sapere il giorno preciso dei fiori di arancio, che saranno seguiti sicuramente da tantissime persone.

Joaquin Correa, matrimonio imminente per lui

Stando a quanto riportato dal sito Repubblica, Joaquin Correa si recherà al suo matrimonio all’interno della chiesa San Pio X di Monza. Quest’ultima è la città nella quale risiede la sua quasi moglie. E pensare che la giovane ha solamente 22 anni, ma le idee chiarissime: ha tanta voglia di sposare il 28enne calciatore, attualmente in forza all’Inter. La storia amorosa sarebbe nata circa 12 mesi fa, infatti risalgono a questo periodo le prime immagini di coppia pubblicate dai due ragazzi.

La dolce metà di Correa è Chiara Casiraghi, la figlia del famosissimo ex calciatore Pierluigi Casiraghi. Classe 2001, lei è figlia anche di Barbara Lietti e ha un fratello di nome Andrea. Il papà è stato un ottimo atleta che ha militato nelle fila di Juventus e Lazio. Tra le tante passioni la 22enne ama fare surf e ovviamente il mare. Inoltre, gioca a padel dato che il genitore è anche il proprietario di un centro sportivo che si chiama City Padel e che si trova nella città di Milano, come riportato dal sito Tag24.it.

Correa, classe 1994, è originario dell’Argentina. Gioca nell’Inter dal 2021, mentre dal 2018 al 2021 è stato tesserato dalla Lazio. In precedenza aveva indossato anche le casacche di Siviglia, Sampdoria ed Estudiantes. Nel 2021 con la nazionale ha vinto la Copa America.