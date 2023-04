Brutta notizia per Elisabetta Gregoraci. La showgirl e conduttrice tv di Soverato, ex di Flavio Briatore con cui ha avuto il figlio Nathan Falco, ha iniziato da qualche tempo una nuova relazione. Le cose vanno a gonfie vele dal punto di vista sentimentale, tanto che lei non nasconde il suo desiderio di convolare a nozze, anzi. Proprio pochi giorni fa la donna di spettacolo calabrese ha pubblicato una foto inequivocabile che conferma appieno le sue intenzioni.

Dalla fine della relazione con il popolare imprenditore Flavio Briatore diverse storie sono state attribuite a Elisabetta Gregoraci. Ma negli ultimi mesi il suo cuore batte solo ed esclusivamente per lui: Giulio Fratini, ricco imprenditore di 12 anni più giovane. Oltre all’immancabile foto, coi due paparazzati da Chi in atteggiamenti intimi, abbiamo saputo da DiPiù che il bel manager trentenne e “Elisabetta Gregoraci sembrano davvero in grande sintonia, lui la considera una dea. Con lei è tutto diverso, Fratini vuole una relazione che duri”. Ora, tuttavia, su di loro arriva una pessima notizia.

Elisabetta sogna il matrimonio, ma arriva una brutta notizia

Elisabetta Gregoraci in abito da sposa. Proprio così, è la foto che vedete qui sotto che la showgirl ha postato sul suo profilo Instagram scrivendo: “Un po’ dì tempo fa ho indossato su un set questo vestito stupendo di un’antica sartoria napoletana […]. Interamente cucito a mano e ci tenevo a farvelo vedere. Secondo me è bellissimo“. Dunque il desiderio c’è. Ma, attenzione, perché il suo Giulio Fratini, a quanto riporta Oggi, sarebbe stato coinvolto in una vicenda giudiziaria.

La notizia sulla conclusione delle indagini sul fallimento della ditta Verdi ex Rifle gira già da un po’ di tempo. Come scritto anche da La Nazione e Repubblica l’ipotesi di reato sarebbe quella di bancarotta fraudolenta in merito al crack dell’azienda di jeans e moda, in tutto sono coinvolte una quindicina di persone tra cui Sandro Fratini e il figlio Giulio, attuale compagno di Elisabetta Gregoraci.

Tra le operazioni finite nel mirino della giustizia “ci sarebbe – leggiamo su Oggi – anche l’acquisto di una Porsche 911 che sarebbe stata a disposizione solo del fidanzato della Gregoraci, che però non ha nessun rapporto di lavoro con l’azienda fallita. Bisognerà vedere se gli inquirenti chiederanno (e otterranno) il rinvio a giudizio. L’uomo rischierebbe da tre a dieci anni“. Non una bella cosa per Elisabetta che solo pochi mesi fa faceva sapere nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin: “È un periodo molto felice della mia vita”.

