Quanto hanno guadagnato i finalisti di Amici 22? Reggetevi forte perché nessuno si sarebbe mai aspettato queste cifre assurde e alte. Come sapete ieri sera c’è stata la finale di Amici 22 e come ogni anno sono stati assegnati per tutte le varie categorie della scuola di Maria De Filippi. Come sempre non ha vinto soltanto il migliore dei migliori, ma anche tutti gli altri per certi versi. Ci sono poi stati dei premi specifici degli sponsor e dei vari giornalisti in collegamento. Ma andiamo con ordine e andiamo a vedere quanto hanno guadagnato i finalisti di Amici 22.

Iniziamo con il premio Tim del valore di 30.000€ in gettoni d’oro: questa onorificenza è andata ad Isobel Kinnear. A vincere il premio delle radio di 20.000€ è stata Angelina Mango che poco dopo ha ringraziato dicendo: “Grazie ha un peso molto importante, sia in senso figurato che fisico. Sono onorata di aver vinto, vi ringrazio tutti“. Sostanziosi anche i premi Oreo. Il primo è stato vinto da Wax e valeva20.000€.





Quanto hanno guadagnato i finalisti di Amici 22

Il giovane a riguardo ha detto: “Grazie ad Oreo e alla giuria sono davvero felice“. Quello più sostanzioso forse, era il premio della critica del valore di ben 50.000€. Quest’ultimo è stato consegnato dal ballerino, coreografo, sceneggiatore e direttore artistico di Amici, Stéphane Jarny e a vincerlo è stata Angelina. Potrete facilmente immaginare la felicità nei suoi occhi.

Marlù ha voluto premiare i finalisti con 7.000€ ciascuno e ha detto a riguardo: “Con la vostra determinazione e il vostro talento siete arrivati alla finale. Proprio per questo Marlù che crede nei vostri sogni vuole sostenervi anche dopo questo percorso. Vi consegnamo 7.000€ con l’augurio che possiate realizzare i vostri sogni in futuro, keep dreaming con Marlù“.

Categoria Canto: Angelina 50.000 €

Categoria Ballo: Mattia 50.000 €

Premio Critica: Angelina 50.000 €

Premio Tim: Isobel 30.000 €

Premio Radio: Angelina 20.000 €

Premio Oreo: Wax 20.000 €

Ma andiamo con ordine a fare una rapida panoramica di quello quanto hanno guadagnato i finalisti di Amici 22. Con il premio della critica, quello di categoria, Radio e Marlù, Angelina ha totalizzato ben 127.000€. Mattia con la vittoria del programma e il regalo di Marlù è arrivato a 157.000€. Wax ha vinto a casa 27.000€ grazie a Marlù e ad Oreo. Isobel ha portato a casa 37.000€ grazie al premio Tim e a Marlù. Wow.

