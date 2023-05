Amici 22, l’edizione si è appena conclusa ma circolano voci di dissapori all’interno della squadra: un litigio che potrebbe portare Maria De Filippi ad una drastica decisione sull’insegnante, volto storico del programma dal 2009. Intanto, nelle ore scorso, sono arrivate le prime parole di Mattia Zenzola dopo la vittoria al talent. “Ho combattuto tanto anche contro le mie paure, le mie incertezze. Ci sono stati tanti momenti dove mi abbattevo un po’, però poi trovato sempre la forza di rialzarmi da solo”.

>“È morta a 37 anni”. Cinema italiano in lutto: era diventata mamma da poche settimane

“Sono capitati momenti dove pensavo di non star facendo le cose nella maniera giusta, però l’importante è la testa, la mentalità. Se sei forte di testa è tutto più semplice. Al momento della carta avevo accanto a me una persona che stimo tanto, quindi in core mio già essere qui oggi in finale è una vittoria. Il Mattia dell’anno scorso è un Mattia diverso. Diciamo che ora mi sento più cresciute più consapevole sotto tanti aspetti. Tutto questo grazie a questo programma”.





Amici 22, Maria De Filippi: litigio con Rudy Zerbi?

“Quando ritorno a casa abbraccio la mia mamma, il mio papà. Non vedo l’ora di vedere tutte le persone che mi vogliono bene”. Tanto merito del suo successo va anche a Raimondo Todaro che ha creduto dal primo momento in lui e che, dopo la vittoria, ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. “Una serata incredibile, vincere da insegnante è mille volte più bello che vincere da ballerino”.

E ancora: “Mattia è un grande talento e sono sicuro che farà carriera. Grazie a tutte le persone che lavorano in questa trasmissione, non si molla mai”. Raimondo, nel corso dell’edizione, ha avuto pesanti confronti con Rudy Zerbi che sarebbe al centro di un caso. Sembra infatti che tra l’insegnante e Maria De Filippi ci sia maretta.

Una voce che “al momento non è confermata da nessuna fonte ufficiale: si tratta di un rumor che arriverebbe da dietro le quinte del programma che ha chiuso i battenti proprio poche ore fa”, eppure non è passata inosservata la posizione defilata di Rudy Zerbi durante la finale. Un indizio? Tra chi si dice certo che ‘presto lascerà Amici’ e chi parla del classico fumo negli occhi la partita è aperta.