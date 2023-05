Belen Rodriguez e Stefano De Martino, secondo più di qualche voce la coppia starebbe attraversando un nuovo momento di crisi. A raccontare tutto è l’esperta di gossip Deianira Marzano che rimbalza la segnalazione di una ragazza che lavora all’interno dello scalo aeroportuale di Linate. Di Stefano e Belen si parla in maniera incessante da settimane. Nei giorni scorsi, in particolare, Belen aveva pubblicato un post in cui immortalata era la copertina di un libro di Italo Calvino: “Gli amori difficili”.

Abbastanza, per i fan più accaniti, per dare seguiti alla voce di difficoltà della coppia. Da parte del conduttore napoletano non ci sono state altre reazioni, così come la sudamericana non ha dato altre spiegazioni in seguito. Il mistero si infittisce, ma ora i fan sono seriamente in ansia perché pensano che possa esserci una nuova separazione. Di sicuro per Stefano De Martino qualcosa all’orizzonte c’è.





Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nuova voce di crisi: cosa sta succedendo

Il conduttore è stato confermato dalla Rai. Adriano Maio, vicedirettore del Daytime della Rai, attraverso una lunga intervista rilasciata Fanpage ha tagliato sulle voci di un possibile approdo di De Martino in uno dei programmi del sabato o della domenica. Un paletto che non significa disco rosso, anzi, spiega nel dettaglio: “Per quanto riguarda De Martino io penso che per ora vada bene per la prima serata. Il sabato e la domenica sono sacri”.

E ancora: “Lui sta facendo la sua strada su Rai 2, fa parte di quella cerchia di personaggi alternativi che devono prima consolidarsi su quella rete per poi passare a Rai 1”. Anche con Belen le cose sembrano andare bene. La fonte della Marzano in aeroporto dichiara infatti che: “Stefano pare si trovasse in aeroporto questa mattina, quello di Linate”.

“Qui l’ex ballerino avrebbe chiamato Belen, con cui avrebbe parlato in modo abbastanza affettuoso e amorevole. “Ciao amore, sto per imbarcarmi”, questo ciò che Stefano avrebbe detto al telefono alla Rodriguez”. Tuttavia la coppia continua a mostrarsi separata sui social e, secondo alcuni, questo indizio vale molto più di mille indiscrezioni.