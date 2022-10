Incidente alle Iene per Belen Rodriguez. Martedì 18 ottobre è andata in onda un’altra puntata del programma in onda su Italia Uno e condotto dalla showgirl argentina e da Teo Mamuccari. La conduttrice è tornata a vestire i panni d’inviata in un servizio autobiografico incontrando i suoi fan e i suoi haters in una cornice molto affascinante: il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

Prima dell’incidente, Belen Rodriguez ha risposto ad alcune domande scomode: “Qualche tempo fa hai dichiarato che guadagni come un calciatore e questa affermazione mi ha disturbato perché io sono disoccupato da otto anni”, ha detto un ragazzo.

Incidente alle Iene per Belen Rodriguez: salta il bottone del vestito

Ma Belen Rodriguez non si è scomposta: “Non capisco perché questa affermazione possa disturbarti, non è colpa mia se non trovi lavoro. Continuo ancora a guadagnare come un calciatore, a volte di meno, a volte di più”. Tra le domande anche quelle sua chirurgia estetica.”Perché tante donne così belle esagerano con i ritocchini fino a stravolgere i propri connotati?”, le ha chiesto una ragazza.

La 38enne ha dato la sua versione dei fatti: “Il mondo dello spettacolo ti porta ad essere sempre davanti alle telecamere, gli anni passano e uno vorrebbe mantenersi. A volte capiti nelle mani giuste, altre volte no”, ha rivelato Belen Rodriguez, che poco dopo è stata protagonista di un incidente in diretta. Come riporta il sito Biccy, la conduttrice è stata vittima del cosiddetto wardrobe malfunctions.

Incidente a Le Iene per Belen Rodriguez – Il wardrobe malfunctions è un guasto all’abbigliamento che espone accidentalmente o intenzionalmente le parti intime di una persona. È diverso dagli episodi intenzionali di esposizione indecente o esibizionismo in pubblico e mentre Belen Rodriguez parlava nello studio de Le Iene con Teo Mamuccari, il bottone del suo abito si è staccato lasciandola con il seno scoperto. Fortunatamente la conduttrice si è subito accorta dell’incidente e si è coperta con le mani. Poi, tra le risate e un po’ di imbarazzo, ha commentato: “Ragazzi scusate, ma questo è il bello della diretta, andiamo avanti”.