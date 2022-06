“Ora tocca a lei”. Ilaria D’Amico, la notizia dopo tanti anni: il momento è arrivato

Quel bacio a Venezia ha posto la parola fine al chiacchiericcio che vedeva in crisi la coppia Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. Il settimanale Chi ha immortalato la coppia, da tempo nel mirino del gossip, fornendo una prova visiva sul loro rapporto, saldo come non mai. Si tratta dunque di una bella notizia che però ha preceduto un’altra ancor più sensazionale.

Ilaria D’Amico torna in Rai

La dolce metà del campione del mondo 2006 torna ad essere protagonista della prossima stagione Rai. È la prima volta che accade dopo vent’anni d’assenza. Il nuovo direttore dell’approfondimento Antonio Di Bella lo ha anticipato illustrando i palinsesti autunnali ai vertici di viale Mazzini a Roma. Ilaria D’Amico condurrà uno show su Rai Due, un nuovo programma creato da Alessandro Sortino.

Stando alle prime anticipazioni sul programma, si tratterebbe di puntate tematiche con un solo ospite, un format simile ai Red Talks, che spazierebbe dai trend generazionali all’attualità passando per la politica. Uno show tutto da gustare con questa ventata di novità da parte di mamma Rai che con la 48enne conduttrice romana potrebbe incrementare gli ascolti.

