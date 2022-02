Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono stati tirati in ballo negli ultimi giorni perché anche loro sarebbero entrati in crisi. Un periodo tremendo per le coppie famose, visto che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono già detti addio ufficialmente, mentre Ilary Blasi e Francesco Totti non starebbero vivendo una fase facile, nonostante le smentite dell’ex campione della Roma. Ma in queste ore il portiere ex Juventus e la giornalista e conduttrice televisiva hanno praticamente tolto ogni tipo di dubbio.

Nei giorni scorsi su Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si era aggiunto un ulteriore particolare. La coppia pare stia facendo fronte a impegni personali differenti, che potrebbero portare dritti e spediti a una certa ‘maretta’. A confermare un retroscena la collega della D’Amico: “Dicono che Ilaria sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai”, ha raccontato a ‘Nuovo’ dopo la notizia lanciata da ‘Dagospia’. Ma andiamo a vedere insieme stavolta cosa è successo e perché cambia tutto.

Si è materializzato nelle scorse ore un evento importantissimo per Gigi Buffon, che è riuscito a raggiungere un altro obiettivo importante e che lo sta davvero proiettando sempre più nella storia del calcio italiano. Non ha alcuna intenzione di smettere e vuole dunque continuare a giocare ancora per un bel po’ di tempo e la novità è andata proprio verso questa direzione. Ma a sorprendere è anche quello che è stato possibile vedere in un’immagine. E anche Ilaria D’Amico è coinvolta in questa news.





Ebbene sì, Gigi Buffon ha deciso di rinnovare ancora il contratto con la società del Parma e dunque continuerà a militare nella compagine ducale per altri due anni. Ha infatti firmato fino al 2024 e nelle foto di rito alla presenza dei dirigenti del team di Serie B c’erano anche i figli David Lee e Louis Thomas nonché Ilaria D’Amico. I due erano più che sorridenti e felici per quel momento e osservando attentamente i loro sguardi si può affermare con certezza che la crisi, se c’è stata, è ampiamente superata.

Durante la conferenza stampa, nel quale si è parlato del suo rinnovo, Gigi Buffon ha dichiarato: “Questa è una bella giornata per me, per la mia famiglia e per il mio procuratore”. E via definitivamente le voci negative su lui e Ilaria D’Amico. I due pare siano ancora una coppia più che salda e hanno così di fatto spazzato via ogni tipo di insinuazione, emersa in questi giorni.