Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, le ultime foto chiariscono tutti i dubbi e fanno indubbiamente esplodere di gioia i loro fan. Su di loro se ne sono dette tante nelle ultime settimane, ma ora tutte le riserve sono state sciolte e sono usciti allo scoperto smentendo categoricamente tutte quelle indiscrezioni, che facevano riferimento a scenari davvero negativi. Un momento davvero speciale quello vissuto dalla conduttrice e dal calciatore, che si sono fatti vedere in una location veramente particolare.

C’era già stato un gesto di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon nei mesi scorsi, che in un certo senso non facevano intuire una relazione finita. Buffon ha rinnovato il contratto con la società del Parma e dunque continuerà a militare nella compagine ducale per altri due anni. Ha infatti firmato fino al 2024 e nelle foto di rito alla presenza dei dirigenti del team di Serie B c’erano anche i figli David Lee e Louis Thomas nonché Ilaria D’Amico. Ma ora sono andati decisamente oltre con queste foto inequivocabili.





Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, crisi smentita

Ancora una volta è stato il sempre presente settimanale Chi di Alfonso Signorini ad avere in anticipo queste foto ritraenti Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. Stando a quanto scritto, i due sono stati avvistati nella città di Venezia in quella che si può ritenere una vera e propria vacanza decisamente romantica. Sono stati alla Galleria dell’Accademia, nonché alle Fondamenta delle Zattere. In quest’ultimo posto si sono anche fatti un bel selfie di coppia. Ma soprattutto da notare il feeling assoluto tra baci e passeggiate mano nella mano.

Dunque, tutti i rumor che facevano presagire una rottura nella coppia e l’imminente separazione sono stati cancellati in un secondo. Davvero bellissimo e passionale il bacio che è scattato tra di loro, ma basta solamente osservare anche i loro volti rilassati e spensierati per far capire che l’amore non è affatto terminato. Non sappiamo se ci siano stati o meno realmente dei problemi in passato, ma ora una cosa è sicura: i due sono molto felici insieme e la relazione prosegue ancora.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono legati sentimentalmente da nove anni, quindi dal 2013, e il primogenito Leopoldo Mattia è nato nel 2016. Lei ha anche concepito un altro figlio, che si chiama Pietro, dalla relazione con Rocco Attisani. Lui ha invece avuto anche due figli con Alena Seredova, ovvero Louis Thomas e David Lee. Ora invece il sentimento tra i due pare forte come agli albori della liaison amorosa.

“Crisi nera”. Bomba su Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, nuovo caso dopo Totti e Ilary Blasi