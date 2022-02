Neppure il tempo di chiudere il gossip su Francesco Totti che ne scoppia un più grande su Gigi Buffon. A lanciare la bomba è Nuovo. Secondo il settimanale infatti le acque con Ilaria D’Amico sarebbero agitate ben più di quanto non siano tra Totti e Ilary. A proposito dell’ex capitano della Roma nei giorni scorsi era arrivata la smentita del Pupone. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news”.



“Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose. Fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”. Poco prima, anche Ilary Blasi aveva fatto capire che la famiglia è unita, postando un video, sempre sullo stesso social, in cui si trovano tutti in un noto ristorante della Capitale, a due passi dal Quirinale.



Il gossip era stato smentito anche da una coppia di amici. Quanto a Gigi Buffon, la crisi con Ilaria D’Amico sarebbe profonda. “Dicono che Ilaria D’Amico sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai”, ha spifferato una collega della presentatrice alla rivista di gossip. Gigi Buffon non sembra farci caso: lui ha in testa solo il pallone e il recente ritorno al Parma, la squadra dei suoi esordi, lo ha immerso ancora di più nelle fatiche del campionato.







C’entra forse l’ex moglie Alena Seredova? Assolutamente no: il divorzio tra i due è arrivato da tempo. Senza troppi problemi la soubrette ceca e il calciatore sono riusciti a trovare un accordo per il bene dei figli David Lee e Louis Thomas. La relazione tra Ilaria D’Amico e Buffon sarebbe iniziata nel novembre 2013. La conduttrice ha avuto Pietro, figlio nato dalla predente relazione con l’immobiliarista Rocco Attisani.



Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono genitori di Mattia. In una vecchia intervista lei diceva. “Siamo gelosi l’uno dell’altra, se ti ami sei geloso nel senso che hai bisogno di sentire che l’altro c’è, ma questo basta. Ti sei scelto, va bene così. Non litighiamo mai! Quando stiamo per litigare ci viene da ridere. Non mi è mai successo in alcuna relazione di litigare così poco. Lui è per metà toscano e per metà friulano. Quando rimane male per qualcosa si chiude e me ne accorgo dopo due giorni”.