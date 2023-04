Il Cantante Mascherato, ieri sera 22 aprile è andata in onda la finale: a tarda serata Milly Carlucci ha annunciato il vincitore dell’edizione 2023. È stata una cavalcata ricca di colpi di scena con una finale a dir poco agguerrita che ha visto cadere le maschere una ad una. A sorprendere di più l’identità nascosta dietro Lo Squalo. Sotto c’era il comico Tullio Solenghi, vecchia conoscenza di Milly Carlucci (nel 2020 partecipò a Ballando con le stelle) che subito si è lasciato andare ad un commento.



“Il primo messaggio è per i miei nipoti. Avete visto che c’ero io, ora andate a dormire. Sospettavano fossi io sotto lo squalo. Devo fare un plauso alla giuria. Finalmente una giuria serena, sorridente, io che vengo dalla giuria di Ballando che era una sorta di TSO, trovare una giuria normale per me è stato un grande vantaggio. Spesso sono stato confuso con Massimo Lopez, essere confuso con Margherita Buy, Drusilla, è stato un avanzamento della carriera importante” ha concluso l’artista.

Il Cantante mascherato, in finale trionfa Samuel Peron



Squalo è stato tra i più accreditati per la vittoria finale andata poi al Cavaliere Veneziano, che durante le esibizioni della serata, diversamente dalle puntate precedenti, ha dato prova di essere un formidabile ballerino. Proprio la sua innata capacità di ballo era un indizio per capire chi si nascondesse sotto la maschera: il cavaliere veneziano altro non era che Samuel Peron.



Tantissimi i commenti piovuti: “Bravo Samuel. Fino alla settimana scorsa non pensavo fossi tu, votavo la maschera perché mi piaceva. Sabato scorso ho cominciato a sospettare, poi stasera hai deciso di ballare sul serio e lì non ho più avuto dubbi”. Scrive un’utente sui social. E ancora, la lista è lunga: “Quindi il prossimo anno potremmo vederti anche a Sanremo”.



“Beh complimenti per questa vittoria per me aspettata invece, visto che t’ho votato ma pensando ci fosse sotto un Alessandro Egger. Hai indossato la maschera più bella e sei stato comunque il migliore, bravo”. Per il Cantante mascherato non è stata una stagione facile: Milly Carlucci si è trovata spesso in difficoltà con dati auditel sotto le attese.