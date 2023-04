Una situazione tesissima si sarebbe verificata a Il cantante mascherato con Valeria Marini artefice di un atteggiamento clamoroso. A distanza di alcuni giorni dalla sua eliminazione dal programma, infatti si nascondeva sotto la maschera dello Scoiattolo Nero, è uscito fuori un retroscena inaspettato. Già comunque la padrona di casa aveva fatto intuire che ci fossero state delle problematiche, dato che lo smascheramento è avvenuto dopo un certo ritardo perché non tutto stava andando come previsto.

Milly Carlucci aveva esclamato: “Stiamo avendo un po’ di problemi, qui stanno succedendo cose che voi umani non potete nemmeno immaginare”. C’è stato anche lo stacco pubblicitario e solo dopo si è saputo che ci fosse la showgirl a Il cantante mascherato. Valeria Marini si sarebbe indispettita non poco, come svelato dal sito Dagospia e dal giornalista Giuseppe Candela per la precisione. Ci sarebbe stata una richiesta ben definita da parte della donna, che però non sarebbe stata accolta.

Il cantante mascherato, cosa ha fatto Valeria Marini dietro le quinte

A Il cantante mascherato Valeria Marini si sarebbe innervosita perché non le hanno concesso di aggiustarsi esteticamente prima dello smascheramento. Questo quanto scritto da Dagospia: “Il cantante mascherato e il caos dietro le quinte dopo l’eliminazione di Scoiattolo. Eliminata nell’ultima puntata de Il cantante Mascherato’ allo spareggio dalla Stella (al cui interno dovrebbe ‘abitare’ Simona Ventura). Dopo il verdetto dietro le quinte sarebbe però esploso il caos, con la stellare Marini agitatissima”.

Poi è stato riferito altro sulla Marini: “La showgirl per mancanza di show avrebbe preteso di sistemarsi prima di svelarsi, anche perché sudatissima e con trucco stravolto. Così, come sempre accade in questi casi, c’è chi prova a condire esagerando: avvocati, offese, scleri. Ma la fu diva del Bagaglino è semplicemente tornata in scena, ha tolto la maschera e vissero tutti felici e contenti. Tanto che dovrebbe essere tra gli ospiti della finale dello show condotto da Milly Carlucci”.

Quindi, nonostante si sia vociferato anche il peggio, alla fine ci sarebbe stata una sorta di pace tra Valeria Marini e la trasmissione Il cantante mascherato. E non rinuncerà all’ultimo appuntamento, seppur in funzione di ospite essendo già stata eliminata.