Il Cantante Mascherato, eliminato Scoiattolo Nero. Il programma di Milly Carlucci prosegue nella sua corsa e nel corso della puntata andata in onda sabato 15 aprile un’altra maschera è andata incontro all’eliminazione. Un appuntamento televisivo denso, dunque, di colpi di scena e momenti di divertimento per la giuria formata da Flavio Insinna, Christian De Sica, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi e Serena Bortone così come per il pubblico presente in studio. Prima di essere svelata nella propria identità, la maschera misteriosa ha messo in difficoltà i giudici, fino a quando non è arrivato il momento di rivelarsi a tutti nello stupore generale.

Eliminazione di Scoiattolo Nero a Il Cantante Mascherato. Indizi dopo indizi, la maschera ha decisamente dato filo da torcere a tutti i presenti, ma procediamo con ordine. Per chi si fosse perso l’appuntamento televisivo, ad aprire la serata è stata Stella, che dopo aver fornito un primo indizio, ha dato il via ufficiale alla ‘caccia’ alle identità. Per Bortone, De Sica, Facchinetti e Insinna sotto la maschera non poteva che nascondersi Simona Ventura. Poi è stata la volta di una sfida, quella con protagonisti Criceto e Cavaliere Veneziano.

Eliminazione di Scoiattolo Nero a Il Cantante Mascherato: “Baci stellari” per la giuria. Chi si nascondeva sotto la maschera misteriosa

Una sfida che ha messo in ulteriore difficoltà i presenti che hanno dunque azzardato una risposta. Scoppia il dilemma: sotto Criceto si nasconde Nathalie Guetta o Francesco Paolantoni? Ma ulteriori dubbi anche per il Cavaliere Veneziano. Se per Facchinetti sotto la maschera si nasconde il volto di Alessandro Egger, per Serena Bortone ed Insinna si tratterebbe invece di Samuel Peron. Erra, dal canto suo, azzarda e tira fuori il nome di Gabriel Garko. Poi è stata la volta di Squalo, sotto la cui maschera per Facchinetti si sarebbe potuto nascondere Teo Teocoli.

Non è stato dello stesso parere De Sica che ha azzardato il nome di Enrico Brignano. Mentre per la maschera del Riccio è giunto il momento di rivelare due indizi decisivi: il mese di nascita e l’anno. Flavio Insinna a quel punto ha tentato di indovinare facendo il nome di Massimo Lopez, nome che sembra essere andato incontro al parere concordi di Bortone e De Sica, ma non per Iva Zanicchi che ha invece puntato tutto su Nek.

Poi il momento decisivo, quello che ha visto svelata l’identità di Scoiattolo Nero, maschera poi eliminata dal game. Anche in tal caso, l’indizio è stato indispensabile per risolvere l’arcano. La maschera ha dunque mandato ai giudici “baci stellari” dopo un’esibizione accattivante ed energica sulle note di un mix dell’intramontabile Raffaella Carrà. Fuori il nome dunque: sotto la maschera si nascondeva proprio Valeria Marini.