Ieri sera, sabato 8 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Il Cantante Mascherato: il programma di Rai 1 guidato da Milly Carlucci. A fine puntata è stata svelata la maschera del porcellino sotto la quale si nascondeva Maurizio Ferrini. Una puntata che deluso il pubblico. Scrive un’utente su Instagram: “Non è facile fare ogni anno più schifo come programma ma devo dire che ci stanno riuscendo alla grande.

Sotto le maschere o c’è gente che non si caga nessuno più da anni”.



“O ci sono personaggi riciclati da altre trasmissioni come tali e quali o ballando con le stelle: in 2 parole CHE PORCATA”. Parole forti. Come forte è il giudizio del pubblico da casa riassunto nei numeri auditel pubblicati dal sito Davide Maggio.it che traccia un bilancio impietoso della serata di ieri. Numeri che devono far riflettere Milly Carlucci.

Leggi anche: “Non ci posso credere”. Il Cantante Mascherato, fuori il porcellino: sotto la maschera c’è proprio lui





Ascolti tv, Il Cantante Mascherato e Milly Carlucci in caduta libera



Nella serata di ieri, sabato 8 aprile 2023, su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 22:24 alle 1:11, ha conquistato 1.804.000 spettatori pari al 15.5% di share (Tutti in Maschera, dalle 21:33 alle 22:24, a 2.399.000 e il 13.6%). Su Canale5 Amici, dalle 21:29 alle 00:39, ha raccolto davanti al video 3.847.000 spettatori con uno share del 27.1%.



Su Rai2 F.B.I. ha interessato 862.000 spettatori (4.9%) e F.B.I. International 898.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Jurassic Park ha intrattenuto 686.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Le cose che non ti ho detto sigla 889.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Il re dei re totalizza un a.m. di 677.000 spettatori (4.8%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 498.000 spettatori con il 3.4%. Su Tv8 4 Hotel segna 345.000 spettatori (2%). Sul Nove La passione di Cristo è seguito da 253.000 spettatori (1.6%).



Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è la scelta di 3.727.000 spettatori (21.3%). Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.499.000 spettatori con il 20%. Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Il Meglio di Generazione Bellezza interessa 811.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 644.000 individui all’ascolto (3.8%) nella prima parte e 518.000 spettatori (2.9%) nella seconda parte.