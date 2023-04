“Non ci posso credere”. Il Cantante Mascherato, fuori il porcellino: sotto la maschera c’è proprio lui

Nella nuova puntata di ieri, sabato 8 aprile, de Il Cantane Mascherato è stato svelato chi si nascondeva sotto la maschera del porcellino. Non appena Milly Carlucci ha girato la carta il pubblico è scoppiato in un fragoroso applauso nonostante quella di quest’anno sia un’edizione quanto mai discussa come dimostrano i commenti piovuti anche ieri sera sui social. Scrive un’utente: “Mi piace come programma però secondo me la tirano un po’troppo per le lunghe. La gente a una certa ora vuole andare anche a dormire. E c’è chi deve alzarsi presto per andare a lavorare”.



Critiche che erano già stata mosse a Milly Carlucci tanto che voci Rai raccontavano di come la produzione stessa pensando ad una revisione del format per abbreviare i tempi. Critiche, poi, non erano mancate neppure per le eliminazioni come, per altro succede in ogni programma dove ognuno sostiene il suo preferito.

Il Cantante Mascherato, sotto il porcellino c’è Maurizio Ferrini



Scrive un’utente: “Ma il pubblico quest’anno è tutto fuso o cosa, che l’ultima volta ha portato avanti il criceto che seriamente, non merita di arrivare alla fine cioè vi prego, oppure che mi vota il porcellino che passa invece dell’ippopotamo, in questa edizione i bravi sono altri, lo capisco sono simpatici e questo non è un programma il cui vincitore deve necessariamente essere un mostro di cantante”.



E ancora: “Ci si diverte e si gioca, ma per mio gusto personale certe maschere non potete mandarle avanti più di tanto… Già la giuria di cavolate ne fa, non posso perdere pure la fiducia di quella poca gente che è rimasta a guardare il programma”. Critiche di cui Milly Carlucci dovrà tenere conto. Intanto nella puntata di ieri de Il cantante mascherato è arrivata la sorpresa sotto il porcellino.



Dietro la maschera c’era Maurizio Ferrini, l’ex signora Coriandoli che recentemente, dopo un periodo di oblio, era tornata in tv: “prima ha trovato spazio nel programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, ma non solo. Il noto personaggio televisivo abbiamo avuto modo di rivederlo anche da Fabio Fazio per il suo tavolo a Che Tempo Che Fa”.