Momenti di panico durante l’ultima puntata del Cantante Mascherato. Durante la diretta della terza puntata di questa edizione 2023, Milly Carlucci ha dovuto fronteggiare qualche secondo di forte imbarazzo. Ma cosa è successo? Prima di raccontarlo è bene capire il contesto. È successo tutto durante la performance del Criceto (anche se sembra nascondersi una donna dietro al nome maschile). In molti sembrano certi che sotto quella maschera si nasconda la bravissima Nathalie Guetta, la famosa attrice di Don Matteo e sorella del famoso dj.

Come di prassi, dopo la sua performance, il personaggio di turno ha ascoltato tutte le varie ipotesi dei giurati, a questo punto il patatrac. Proprio durante le parole dei giudici infatti, il Criceto ha fatto una mossa imprevista ed è successo quasi l’irreparabile. Chiaramente anche Milly Carlucci per qualche istante si è preoccupata anche se per fortuna non è successo niente di grave.

Ma cosa è successo? Sembra che a causa dell’ingombrante costume, il Criceto è caduto a terra in maniera molto goffa, rimanendo fermo a terra e facendo preoccupare tutti, compresa la padrona di casa. A questo punto Milly Carlucci è subito corsa in soccorso della criceti e ha detto: “È svenuto il Criceto. Aiuto mi si è freezato il Criceto.” Chiaramente la padrona di casa si è subito resa conto che non era successo nulla di grave, tuttavia il pubblico per un istante ha temuto il peggio sentendo quelle parole.

il quantitativo di meme che ci sta regalando il criceto ✈️✈️#IlCantanteMascherato pic.twitter.com/ogY2kMC4p5 — 💌 (@ffederin) April 1, 2023

In realtà, si presuppone, la concorrente non si sia mossa soltanto per evitare che il costume, togliendosi, rivelasse la sua identità. Ha quindi aspettato una mano per rialzarsi. Alla fine il Criceto è tornato al suo posto come se nulla fosse capitato e il programma è andato avanti. Come dicevamo, sin dalla prima puntata i giudici e il pubblico sono sicuri che sotto la maschera del Criceto ci fosse l’attrice di origine francese Nathalie Guetta.

Neanche Nathalie Guetta sa in che lingua sottintendere ai giudici di usare la maschera d'oro per sgamarla definitivamente da sotto il Criceto… #ilCantanteMascherato pic.twitter.com/IpCXvPP9BJ — Zizì (@fabriziomico) April 1, 2023

Il primo a dirlo pubblicamente è stato Flavio Insinna che con lei ha lavorato fianco al fianco per anni in Don Matteo. Ma attenzione, perché proprio l’attrice è stata ospite nello show per smentire categoricamente che sia lei la concorrente all’interno della maschera. Ci avranno creduto Serena Bortone, Iva Zanicchi e soprattutto Flavio Insinna?

