“Era proprio lui!”. Il Cantante Mascherato, fuori l’Ippopotamo: la scoperta sotto la maschera è clamorosa

Il Cantante Mascherato, eliminato l’Ippopotamo, ecco chi era. Nella serata di ieri, sabato 1 aprile, è andata in onda la terza puntata dello show condotto da Milly Carlucci e altre due maschere sono state svelate. Come ricordate al primo appuntamento si è scoperto chi c’era dentro al Cigno, ovvero Sandra Milo e Antonio Mezzancella. Poi sono state svelate le identità dei Colombi e della Rosa, sotto le quali si celavano Simona Izzo e Ricky Tognazzi e Valeria Fabrizi.

Durante la puntata non sono mancate le sorprese e gli imprevisti. Subito dopo l’esibizione e mentre ascoltava le ipotesi sulla propria identità da parte dei giudici il Criceto, al cui interno dovrebbe nascondersi Nathalie Guetta, è caduto a terra facendo preoccupare tutti. Soprattutto Milly ha esclamato: “È svenuto il Criceto. Aiuto mi si è freezato il Criceto”. Inoltre dopo che alcuni probabili sospettati come Nathalie Guetta, Maurizio Ferrini e Gabriel Garko sono stati ospiti per depistare, l’uscita del Cavaliere Veneziano è avvenuta in ritardo: tempo servito a Garko per mascherarsi? Chi può dirlo…

Leggi anche: “Basta”. Il cantante mascherato, l’ira di Milly Carlucci: cosa succede al programma





Chi si nascondeva sotto la maschera dell’Ippopotamo

Nella serata è stato smascherato l’Ippopotamo. Sotto la maschera c’era un famoso cantante, piuttosto stagionato, ma sempre in forma. Stiamo parlando del 79enne Mal, che ha cantato pezzi diventati cult come “Pensiero d’amore” e “Furia”. In realtà non è stata una grandissima sorpresa, visto che in tanti avevano già indovinato la sua identità e il suo inconfondibile accento.

Praticamente tutti i giurati tranne uno hanno indovinato. Infatti Flavio Insinna, Serena Bortone, Francesco Facchinetti e Iva Zanicchi hanno fatto il nome di Mal, mentre solo Christian De Sica ha ipotizzato che sotto all’Ippopotamo ci fosse Bobby Solo. Subito dopo essere stato scoperto Mal ha dichiarato: “Non credevo di arrivare a questo punto, con il mio accento allo Stanlio e Ollio e invece…”. Inoltre il cantante ha confessato di avere avuto delle difficoltà.

Dopo aver ammesso di essersi “divertito tantissimo”, Mal ha aggiunto che si è trattata di un’esperienza difficile visto che dentro la maschera gli mancava spesso l’aria. Oltre a quella dell’Ippopotamo il pubblico ha scoperto l’identità, o meglio le identità, del ‘Mascherato per una notte‘ sotto cui si nascondevano i Ricchi e Poveri, Angela Brambati e Angelo Sotgiu. I due cantanti erano già stati concorrenti in un’altra edizione con la maschera del Baby Alieno: il loro ritorno è stato anche un modo per ricordare lo scomparso Franco Gatti.

“Chiude Il cantante mascherato”. Clamoroso alla Rai, Milly Carlucci è stata informata dei motivi