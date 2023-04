Un altro sabato, 1 aprile, se n’è andato: andiamo a scoprire cosa è successo nel prime time. Non ci sono buone notizie per Milly Carlucci e il suo Cantante Mascherato. Già nei giorni scorsi è scoppiata una polemica attorno al programma che quest’anno è arrivato alla quarta stagione. Il sito Dagospia ha rivelato che la Rai ha messo nel mirino la conduttrice. Il programma non sta avendo il seguito auspicato e il confronto con Amici 22 di Maria De Filippi è impietoso.

Il talent show di Maria ha praticamente doppiato Il Cantante Mascherato, nonostante gli “otto milioni di investimenti per sei puntate”. Il verdetto è stato secco: “In queste condizioni c’è una certezza: la trasmissione non avrà una nuova stagione“. Addirittura si era diffusa la voce di una cancellazione già in questo sabato, ma Milly è intervenuta chiarendo: “Il Cantante mascherato non è stato cancellato e sabato andiamo in onda“. Tuttavia le cose non sono migliorate, anzi.

Problemi per Milly, cosa è accaduto sabato 1 aprile

Ancora una volta in primo piano c’è ovviamente il paragone tra i programmi di punta di Rai e Mediaset nel palinsesto della prima serata del sabato sera. Su Canale 5 il terzo appuntamento con il Serale di Amici 22 ha conquistato ben 3 milioni e 831mila telespettatori, raggiungendo l’ottimo share di 26,15%. Sulla prima rete pubblica, Rai 1, lo show di Milly Carlucci “Il Cantante Mascherato” ha conquistato invece poco più di 2 milioni di spettatori, per la precisione 2.025.000, ovvero il 16,78% di share.

Stiamo parlando di una differenza onestamente abissale che conferma l’andamento delle prime puntate e naturalmente sui social i commenti si sono sprecati. C’è chi parla di “Catastrofe imbarazzante” per la Rai e Milly Carlucci che ha fortemente voluto questa quarta edizione de Il Cantante Mascherato nonostante le perplessità che qualcuno aveva manifestato in Rai.

BOOM #amici22 che stravince anche ieri sera con oltre il 26%



C’è poi chi scrive “BOOM #amici22 che stravince anche ieri sera con oltre il 26% Travolto #IlCantanteMascherato, fermo al 14% fino alle 22.15, poi 16% fino all’1.15. Programma rifiutato, nonostante abbia chiuso 45 minuti dopo”. Tutto ciò nonostante le precisazioni di Milly alla vigilia: “Noi accettiamo qualunque tipo di controversia, di critica, negativa, ustionante, ingiusta. Va tutto bene finché si tratta di opinioni, quello che non si può accettare naturalmente sono le fake news, perché quando una notizia falsa minaccia il lavoro di un gruppo, il nostro come qualunque altro gruppo, non può essere accettata, perché veramente è un danno alla rete, al gruppo di lavoro, all’azienda”.

