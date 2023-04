Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci le prova tutte e cambia ancora. La popolare e amata conduttrice da tanti anni protagonista in Rai non ci sta e in vista della finale prevista per sabato 22 aprile rivoluziona il formato, o meglio introduce diverse novità importanti. L’edizione 2023 dello show in cui personaggi famosi si sfidano nel canto nascosti da divertenti – e giganti – maschere non è stata molto fortunata dal punto di vista degli ascolti.

Il confronto con Maria De Filippi e il suo Amici, giunto anch’esso alla fase finale del Serale, è stato impietoso con punte di oltre 10 punti e 2 milioni di telespettatori di differenza. Ma Milly non è mica una che si arrende facilmente. Già in passato aveva duramente smentito le voci su un’ipotetica cancellazione del programma. Ieri, mercoledì 19 aprile, Milly Carlucci è stata ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta e ha fatto interessanti rivelazioni su cosa succederà nella finale de Il Cantante Mascherato.

Milly Carlucci cambia ancora: cosa succederà al Cantante Mascherato

Milly Carlucci ha parlato della finale de Il Cantante Mascherato, che andrà in onda sabato 22 aprile su Rai 1 alle 21 e 25, e ha fatto sapere: “Avremo una puntata di smascheramenti uno dietro l’altro perché chi perde lo spareggio è smascherato e poi gli altri entrano in una manche a cinque e l’ultimo classificato è smascherato poi ci saranno due sfide con lo smascheramento finale”.

Non ci saranno più i duetti, una novità introdotta nella finale della seconda edizione e mantenuta nel corso della terza. I duetti erano stati riproposti nella semifinale di sabato scorso, ma non sono stati confermati per questa finale. Milly Carlucci ha inoltre svelato i nomi dei vip che potrebbero nascondersi dentro al Cuore del Mascherato per una notte.

La conduttrice ha fatto i nomi di “Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Ornella Vanoni, Patty Pravo o Donatella Rettore“. Nella finale assisteremo a una serie di sfide a due per fare in modo che gli smascheramenti si susseguano a ritmo incalzante. Sugli altri cosa si è scoperto? Beh Cricetina dovrebbe essere Nathalie Guetta, sotto lo Squalo ci sarebbe Tullio Solenghi, mentre per il Riccio si punta su Nek o Massimo Lopez. La Stella dovrebbe essere Simona Ventura, mentre Nino Frassica potrebbe nascondersi sotto il Ciuchino. Infine Gabriel Garko, Samuel Peron ed Alessandro Egger sono i nomi ipotizzati sul Cavaliere Veneziano.

