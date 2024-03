Grande Fratello, Massimiliano Varrese si scaglia contro Loredana Bertè. Nelle ultime ore l’attore ha avuto un duro scontro con Grecia Colmenares. Max ha accusato Letizia di averlo etichettato come persona cattiva. La fotografa ha smentito, poi è intervenuta Grecia affermando che Varrese aveva dato a lei della ‘cattiva’ ma quest’ultima non si era lamentata.

Piccata la risposta di Massimiliano Varrese: “Sei falsa, hai aspettato la puntata per dire questa cosa e sei sempre fuori contesto. Ti giustifico solo perché non capisci la lingua. Questo sorriso che hai sempre su, sei falsa“. La discussione è andata avanti parecchio, ma per Max non si è trattata dell’unico motivo di tensione. L’attore, ricordando un vecchio episodio, se l’è presa infatti con Loredana Bertè.

Il giudizio tranchant di Loredana e il risentimento di Varrese

Nell’autunno del 2019 Massimiliano Varrese partecipò all’esperimento “Amici Celebrities” e ieri pomeriggio, lunedì 4 marzo, l’attore ha ricordato cosa successe. Loredana Bertè, giudice del programma, non fu per nulla tenera con lui. Ieri la produzione del Grande Fratello ha diffuso nella Casa le note dell’ultima canzone dell’artista, “Pazza”. E Varrese è ‘partito’.

“Sentite questo pezzo? – le parole di Massimiliano Varrese – Secondo me è la canzone che Loredana Bertè ha portato al Festival di Sanremo. Sì, 100% è il pezzo che ha cantato a Sanremo quest’anno. Che penso di lei? A parte che a me ad Amici in finale mi ha massacrato. C’è stata una querelle, un dibattito tra me e lei, però rispetto l’artista. Sì, rispetto l’artista, ma non altre cose. Non c’è bisogno di essere cattivi per giudicare una persona”.

Ed in effetti sull’esibizione di Varrese che cantò “Kiss” di Prince Loredana Bertè disse: “Come mai sono qui che rido? Perché io immaginavo Prince che è uscito dalla tomba formato zombie e voleva strangolarlo: perché, sì, questa non si può. Scusami ma non ho resistito sei stato troppo comico, comunque non ti basare su queste canzoni per il tuo percorso, scegline altre, ti prego, dammi ascolto fidati”.

