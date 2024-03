Grande Fratello, la puntata di ieri lunedì 4 marzo è andata in archivio con tanti colpi di scena. La bomba più grossa riguarda Perla e Mirko, con un dietro le quinte di cui si ha notizia solo ora, ma non da meno è l’addio definitivo al gioco di Marco Maddaloni che ha deciso di stare vicino alla sua famiglia dopo la morte del suocero. Parole, le sue, particolarmente toccanti. “Quanto mi siete mancati. Vi chiedo scusa, sono andato via in fretta. Mio suocero è venuto a mancare”, ha detto Maddaloni agli inquilini.

E ancora: “Era come un padre, la parte leggera della famiglia. Sono riuscito a salutarlo e le ultime parole che mi ha detto sono state: “Che ci fai qua? Torna nella casa”. La mia parte sportiva vorrebbe anche continuare ad accompagnarvi in questo stupendo percorso, però è un momento importante per mia moglie. Non voglio perdermi le sue lacrime, i suoi dolori. Voglio stare lì e condividerli con loro. Devo andare dalla mia famiglia”.





Grande Fratello, fuorionda Perla: urla durante la pubblicità

Quindi ha concluso: “Ve ne ho sempre parlato. Sarei ipocrita e soffrirei a stare qui dentro. Ragazzi, io vi abbandono”. Un abbandono, di diversa natura, è stato quello di Mirko a Perla: “Premetto che sono contento si rida, anche se per me c’è poco da ridere. Ho ascoltato e ho poco da aggiungere. Perla non è solo quella di queste clip, ci sono tanti messaggi in codice”, ha detto Mirko.

Che poi ha aggiunto: “Comportamenti, miei dubbi che oggi trovano conferma”. Quindi ha detto a Perla: “Sono molto deluso, hai fatto capire molto più di quello che tu credi. Se volevi togliermi dei dubbi non lo hai fatto, la nostra vita non è in pausa”. Parole che devono aver scosso profondamente Perla. Su X infatti si legge un particolare sfuggito in diretta e che fanno capire quanto la questione sia pesante.

Si è sentito le urla di perla in pubblicità…mirko è scappato dietro #Perletti — Ciccia86 (@ciccia861) March 4, 2024

“Si sono sentite le urla di Perla durante la pubblicità”. Cosa abbia detto non è chiaro. Chiarissimi, invece, i commenti: “Credo che si sia abbondantemente superato il limite in questo programma… prima con Bea e ora con Perla… ecco perché non lo guardo più”. E ancora: “Urlando conferma che noi abbiamo sempre avuto ragione su di lei. E che finalmente la verità è venuta a galla”.