Sì, si è parlato di nuovo di Perla e Mirko nell’ultima puntata del Grande Fratello. E c’è stato l’ennesimo confronto tra loro. Dopo mesi e mesi di tentativi per cercare di far riappacificare i “Perletti”, praticamente lunedì sera si è frantumato tutto in pochi minuti. Questo perché Alfonso Signorini ha smascherato Perla e i suoi discorsi un codice con Greta e Sergio nella notte e di fatto in quei filmati palesava il suo interesse per Alessio Falsone con delle metafore.

Mirko, che già in passato manifestava la sua gelosia, era molto provato alla vista di quelle clip e si vocifera abbia lasciato lo studio dopo il famoso faccia a faccia. Ma andiamo con ordine. Perla ha dovuto ammettere di aver usato delle metafore con Sergio e Greta per parlare di Mirko e di Alessio, anche se, in un primo momento, ha provato a dare un’altra versione dei fatti per tutelarsi.

Leggi anche: “Si sono nascosti lì”. Grande Fratello, Sergio e Alessio per non farsi scoprire: il video li incastra





GF, retroscena bomba su Mirko dopo la puntata

Uscita allo scoperto, ha avuto la possibilità di parlare con quello che è il suo ex e allo stesso tempo fidanzato: Mirko è entrato in studio e ha ammesso di essere delusissimo da Perla. Ha aggiunto di essersi sentito preso in giro e di aver fatto mille passi indietro nei suoi riguardi. Al termine del confronto, infatti, i due non si sono neppure salutati.

Mirko è parso molto teso e nervoso e pare abbia lasciato lo studio temporaneamente. Amedeo Venza ha infatti rivelato tra le Storie di aver scoperto che il ragazzo sia andato via furioso. Poi è tornato ma sui social è letteralmente sparito. Anche ora. E sempre l’influencer ha fatto sapere di aver lasciato alcuni commenti sulle pagina ufficiale del GF.

Il momento dei faccia a faccia è arrivato: tra Perla e Mirko si parla di dubbi e delusioni… che trovano delle conferme nella viva voce di lui. #GrandeFratello pic.twitter.com/NzaMfeK8L3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

Greta e Perla sullo scarpa gate… Sergio che la difende #sergetti pic.twitter.com/AOGYcHFiaW — Simo (@Simopiccoletta) March 5, 2024

Commenti in cui scriveva che la produzione, dopo aver fatto il possibile per unire i due ragazzi, è stata capace di dividerli subito ma che sono stati rimossi. Perla, nella casa, sembra essersi pentita per quanto accaduto, ma le sue amiche Greta Rossetti e Letizia Petris stanno facendo il possibile per rincuorarla. Sono convinte che Mirko abbia reagito così solo perché ha ricevuto improvvisamente un sacco di informazioni tutte insieme e non ha saputo gestirle.