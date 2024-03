Il messaggio in codice tra Alessio e Sergio al Grande Fratello non è passato di certo inosservato. È successo di nuovo e stavolta dopo la fine delle diretta con Alfonso Signorini. I due ragazzi, trovandosi insieme e uno di fronte all’altro, stavano parlando del più e del meno quando hanno iniziato a fare qualcosa che molti telespettatori hanno guardato con sospetto. Tra l’altro non è la prima volta che i due utilizzano un “linguaggio in codice” nella Casa del Grande Fratello.

>> “Ragazzi, io me ne vado”. Grande Fratello, il concorrente abbandona. La decisione in diretta

Ma arriviamo al punto. Dopo la diretta appunto, nel cuore della notte Alessio Falsone e Sergio D’Ottavi si sono ritrovati a tavola e hanno iniziato a parlare. C’è da dire che in puntata Alfonso Signorini si era rivolto ai due ragazzi, ma anche a Perla Vatiero e Greta Rossetti riguardo il loro modo di parlare in codice. Un qualcosa che in questi anni di reality si è molto sviluppato nella Casa e che non piace né al pubblico né alla produzione del programma.





Il messaggio in codice tra Alessio e Sergio al Grande Fratello

Alfonso durante la strigliata ai ragazzi ha parlato della metafora delle scarpe, che ci ha offerto due versioni differenti della storia. Ecco che da una parte c’è Perla che sostiene si parlasse di lei e Anita in relazione al rapporto con Alessio Falsone. Sergio D’Ottavi invece ha dato una spiegazione diversa: ovvero riguardo il triangolo Alessio-Perla-Mirko.

Ed ecco che dopo la diretta si torna a parlare di questo e mentre sono a tavolino, Sergio D’Ottavi parla Alessio Falsone e ad un certo punto si sente battere i piedi per terra. Niente di strano penserete, se non fosse che poco dopo i due si sono fissati e hanno iniziato a ridere con malizia. Perché l’hanno fatto e cosa si stavano dicendo?

questi che continuano a sbattere il piede ma lo vedete o noooo se giovedì non ne parlano… pic.twitter.com/dSZpHnuMZF — letteralmente alla frutta (@teresanna__) March 5, 2024

Secondo molti telespettatori che si sono poi confrontati sui social, quando Sergio D’Ottavi e Alessio Falsone chiacchierano tra loro e battono i piedi significa che stavano parlando di Perla Vatiero. In questo modo i due non fanno mai riferimento al suo nome e capire di chi parlano diventa complicato se non impossibile. Secondo tanti fan durante la prossima puntata si tornerà a parlare dell’argomento e questa volta Signorini sarà ancora più duro con loro. Staremo a vedere.

Leggi anche: “Dovresti solo ringraziare”. Grande Fratello, Signorini smonta Anita: tira fuori il filmato-prova