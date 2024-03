“Hai ritrovato la memoria?”. Grande Fratello, Signorini sbugiarda Anita in diretta e succede di tutto. Attimi di tensione durante la puntata del 4 marzo 2024. Una delle più bersagliate è senza dubbio Anita Olivieri che è stata presa sott’occhio dal padrone di casa che non smette di farle notare i suoi errori. Probabilmente le gaffe della giovane sono in buona fede, ma tra Alfonso e Beatrice Luzzi, Anita durante la diretta è stata in seria difficoltà.

Dopo un duro confronto con la collega in casa, Anita aveva sbottato e pianto durante la pubblicità dicendo: “Non ci riesco, mi ha detto di tutto e ha messo in mezzo Edo. Lei usa delle armi che non sono normali, è disumana. Va fuori dall’umano proprio, mi deve fare sentire uno schifo a tutti i costi. Però basta, ti prego, non voglio creare”. La Olivieri ha sofferto così tanto dopo aver ascoltato l’opinione che ha di lei Beatrice, la quale si è confidata con Simona nei giorni scorsi: “Forse è quella con meno cuore di tutti qui dentro”.





“Hai ritrovato la memoria?”. Grande Fratello, Signorini sbugiarda Anita

E ancora: “Poi è arrivato Alessio. Più di tutti c’entra Edoardo, poi il fatto che Giuseppe sia stato male e abbia bisogno di cure, ma lei non è generosa. E terzo la vitalità di Alessio la stuzzica. Prima l’ha stritolato e poi l’ha buttato. Ma puoi essere così feroce? Ma che cattiveria hai dentro? Quella è una strega“. Poco prima Anita era stata ripresa anche da Alfonso dopo una frase infelice riguardante la sua ipotetica fama dopo il reality: “A volte penso ‘che bello’…”.

Dice poi Anita: “Io veramente delle volte vado in giro in pigiama, non mi frega niente, no? E quindi penso di dovermi preoccupare… anche solo con un pensiero mi da fastidio, mi turba… perché io amo proprio la mia libertà. Io amo il cinema da sola, mi pesa pensare che mi possano rompere sempre o andare a cena da sola…“. Signorini allora l’ha ripresa dicendo: “Benedetta figlia, la fama è la fama. Devi solo ringraziare“.

La nostra Rebecca sempre sul pezzo… avevamo accennato proprio poco fa a questo video di Anita! 👀 #GrandeFratello pic.twitter.com/xpaRQHuulC — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

Anita allora ha provato a rispondere: “Sarebbe carino se prima uno chiedesse e poi… Io ho detto solo che mi piace andare a cena da sola. Mi pesa il fatto che… Ho usato la parola ‘rompono’ ma stavo facendo un discorso con tante altre persone“. Signorini poi le ha fatto sapere che non ce l’ha con lei, tuttavia Anita l’ha presa sul personale e ci è rimasta malissimo.

