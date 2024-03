Puntata del Grande Fratello molto difficile per Anita, scoppiata in lacrime improvvisamente. Il suo pianto è stato dominante anche durante la pubblicità mandata in onda da Alfonso Signorini. Non ce l’ha proprio fatta a trattenere le sue emozioni, dopo ciò che ha dovuto ascoltare nel corso dell’appuntamento, trasmesso nella serata di lunedì 4 marzo.

Il Grande Fratello è quasi agli sgoccioli, visto che mancherebbe circa un mese alla finale. E per Anita questo è forse il momento più complicato in assoluto. Le lacrime le sono scese copiose sul suo volto e subito dopo, nonostante la sofferenza patita, è riuscita a dire per quale motivo sta così male. Coinvolta ancora una volta Beatrice, rivale da diversi mesi.

Grande Fratello, Anita in lacrime in diretta: “Va fuori dall’umano”

Quando Letizia e Rosy hanno provato a tranquillizzarla durante la pubblicità del Grande Fratello, Anita tra le lacrime ha rivelato perché sta così male: “Non ci riesco, mi ha detto di tutto e ha messo in mezzo Edo. Lei usa delle armi che non sono normali, è disumana. Va fuori dall’umano proprio, mi deve fare sentire uno schifo a tutti i costi. Però basta, ti prego, non voglio creare”.

La Olivieri ha sofferto così tanto dopo aver ascoltato l’opinione che ha di lei Beatrice, la quale si è confidata con Simona nei giorni scorsi: “Forse è quella con meno cuore di tutti qui dentro. Poi è arrivato Alessio. Più di tutti c’entra Edoardo, poi il fatto che Giuseppe sia stato male e abbia bisogno di cure, ma lei non è generosa. E terzo la vitalità di Alessio la stuzzica. Prima l’ha stritolato e poi l’ha buttato. Ma puoi essere così feroce? Ma che cattiveria hai dentro? Quella è una strega“.

Nella Casa, Beatrice e Simona sono quelle che hanno le idee più chiare su Anita… e non ne fanno mistero. #GrandeFratello pic.twitter.com/LvcB0KdvvL — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 4, 2024

ANITA VERSO BEATRICE: È DISUMANA,CERCA DI FARMI SENTIRE UNO SCHIFO NOMINANDO EDOARDO,MA SE SEI PROPRIO TU CHE DICI CHE NON SEI FIDANZATA MA STAI ZITTA CHE È MEGLIO…SAI DI AVER FATTO UNA FIGURACCIA TACI#GrandeFratello pic.twitter.com/tNhYWzWpHi — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) March 4, 2024

Pesante anche la critica sferrata da Simona, che ha utilizzato parole simili a Beatrice: “Giuseppe non è un ragazzo strategico, ma lei mi è sembrata un po’ perfida“. Si preannunciano giorni intensi e difficili nella casa più spiata d’Italia.