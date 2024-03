Grande Fratello, Rosy Chin trova la forza di parlarne solo ora. Per lei l’ultimo periodo è stato molto complicato. Eppure, come una sfinge, ha cercato di far trapelare il meno possibile. Fino poche ore fa quando ha raccontato tutto a Federico che l’ha invitata a non mollare. Intanto stasera, come scritto dal sito ufficiale del GF, “dopo il lutto che lo ha colpito, Marco rientrerà nella casa più spiata d’Italia per comunicare gli inquilini la sua decisione definitiva”.

>> “Urlava per Anita, ecco chi era”. Caos fuori dal Grande Fratello, la regia prova a nascondere tutto ma si è saputo che diceva: “Non dovete parlarne”

Non si è capito dunque se riprenderà il suo posto, oppure se annuncerà il suo addio. Non resta che attendere la puntata per conoscere la sua scelta. Certo è che Maddaloni avrà un peso sul cuore non da poco. Il judoka ha parlato della scomparsa di suo suocero pubblicando su Instagram una foto con tutta la sua famiglia: “Un omo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda”.





Grande Fratello, Rosy Chin sente la mancanza di casa

E ancora: “Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace “On” Mario”.

Tornado a Rosy, ha confessato a Federica: “Ce la sto mettendo tutta, ma da un mese a questa parte ho in mente solo la mia famiglia” esclama. “Stare qui dentro senza i propri affetti è la cosa più difficile che mi sia capitata” aggiunge poi, ribadendo così i motivi che la portano ad essere giù di morale. Racconta il sito ufficiale del Grande Fratello.

“Certo del fatto che Rosy sia una persona forte, Federico la invita a non mollare e ad affrontare con grinta e coraggio questo ultimo periodo. Ma non è tutto: visti i sacrifici fatti, si augura che lei possa aggiudicarsi la vittoria: “Spero tu venga premiata la tua forza”. La chef ammette di essere già soddisfatta della sua avventura. “Io ho già vinto” conclude”.