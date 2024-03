Fuori dal Grande Fratello è uscita una notizia pazzesca su Anita. E non sappiamo cosa potrà succedere nelle prossime ore, visto che probabilmente Alfonso Signorini non avrà l’autorizzazione per parlarne nella diretta del 4 marzo. La segnalazione è stata fatta all’esperta di gossip e televisione, l’influencer Deianira Marzano, che ha subito condiviso tutto su Instagram.

Al Grande Fratello Anita è senz’altro una delle protagoniste del reality show, ma ora sta vivendo una delle fasi forse più complicate da quando è rinchiusa nella casa più spiata d’Italia. L’ultima informazione sulla giovane gieffina, col coinvolgimento della sua vita privata, potrebbe essere una svolta che non farebbe dormire sonni tranquilli alla ragazza.

Leggi anche: “Subito in confessionale”. Sergio richiamato a gran voce dal Grande Fratello: “Ha rovinato tutto”





Grande Fratello, segnalazione su Anita: cosa è successo fuori dalla casa

Negli ultimi giorni al Grande Fratello Anita si è avvicinata sempre più ad Alessio Falsone. Lei ha addirittura confessato che lui sarebbe il suo tipo dal punto di vista mentale, ma ricordiamo che la gieffina ha un fidanzato. Quest’ultimo è andato a trovarla anche in passato nel reality show e ora avrebbe compiuto un gesto ben preciso, ma la produzione avrebbe provato a nascondere tutto.

Questo quanto scritto da una follower di Deianira Marzano, la quale ha postato tutto sui social: “Deia, non finisce qui. Ho parlato anche con Amedeo Venza, io che ho amici in comune con il fidanzato di Anita ti posso dire che lui le ha scritto una lettera perché geloso di Alessio. E non l’hanno voluta far passare, stanotte è andato a urlare con il megafono, come dici tu con le mosse a terra”.

Infine, la segnalazione si è conclusa così: “Hanno dato disposizioni di non parlare di questa cosa assolutamente“. Vedremo se il fidanzato Edoardo cercherà di ottenere l’ok per parlare faccia a faccia con Anita.