Episodio decisamente curioso al Grande Fratello, infatti Sergio è stato convocato subito in confessionale dalla regia. C’è una motivazione ben precisa, secondo alcuni telespettatori, che hanno postato il video in rete. Si è sentita la voce di un’autrice, che si è rivolta direttamente al concorrente, il quale si è poi incamminato per rispettare l’indicazione della produzione.

E c’è una spiegazione ragionevole, stando al racconto di alcuni utenti del Grande Fratello, che stavano seguendo la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Sergio è stato inquadrato dalle telecamere, mentre stava facendo qualcosa che avrebbe potuto disturbare il pubblico. E quindi il richiamo dentro il confessionale è stata una conseguenza inevitabile.

Grande Fratello, Sergio richiamato in confessionale: il motivo

Nella casa del Grande Fratello, Sergio era nelle vicinanze della piscina quando è stato chiamato in confessionale. Coinvolti nella vicenda Beatrice e Garibaldi, che in quel momento stavano facendo qualcosa di particolare in acqua. E quindi in tanti sono anche scoppiati a ridere, visto che la spiegazione del suo richiamo è stata decisamente inaspettata.

In quei frangenti c’erano Beatrice e Garibaldi in piscina e poco dopo i due si sono abbracciati, facendo sognare i fan in un ritorno dei Beabaldi. Sergio stava passeggiando nei dintorni rovinando forse quel momento, quindi la regia lo avrebbe chiamato per questo. Un utente ha infatti spiegato: “La cosa più divertente è che il GF manda via Sergio, chiamandolo in confessionale, perché stava rovinando la clip Beabaldi“.

La cosa più divertente è il gf che manda via Sergio chiamandolo in confessionale perché stava rovinando la clip beabaldi 💀😂 #GrandeFratello pic.twitter.com/nV3eR0jTCk — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA🫧💐 (@BiasiErika) March 4, 2024

Ovviamente questa è solamente un’ipotesi di una parte del pubblico del Grande Fratello. Può darsi anche che la regia abbia convocato Sergio per un altro motivo, anche se la coincidenza è parsa palese.