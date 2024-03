A poche ore dalla puntata in diretta del Grande Fratello, Beatrice e Garibaldi hanno deciso di fare una mossa a sorpresa che ha lasciato tutti sbigottiti. Sono andati entrambi in piscina, a godersi l’acqua con un bel bagno quando all’improvviso le telecamere hanno indugiato sui due concorrenti. E questi ultimi si sono resi protagonisti di qualcosa di veramente inatteso.

Inevitabilmente sul web non si sta facendo che discutere di questo, visto che è uno degli avvenimenti più importanti del Grande Fratello delle ultime ore. Beatrice e Garibaldi hanno vissuto fasi alquanto altalenanti, infatti all’inizio hanno avuto una specie di storia, poi i rapporti si sono addirittura cancellati. E ora siamo arrivati ad un nuovo probabile punto di svolta.

Grande Fratello, Beatrice e Garibaldi in piscina: cosa hanno fatto

Ebbene sì, come scritto dallo stesso sito ufficiale del Grande Fratello e come testimoniato da foto e video pubblicati dai telespettatori su X, Beatrice e Garibaldi se ne sono andati in piscina da soli. Hanno iniziato a parlare e scherzare tra di loro, fino a quando c’è stato l’episodio che potrebbe essere interpretato come un cambiamento colossale nel loro rapporto.

Bea e Giuseppe si sono avvicinati in acqua e all’improvviso si sono stretti in un caloroso abbraccio. Per molti questo potrebbe essere il preludio ad un clamoroso ritorno dei Beabaldi, tanto invocato dai fan di entrambi. Infatti, in rete sono apparsi diversi commenti a favore di questa coppia. La speranza di molti è che possano ritrovarsi in modo definitivo.

davanti a tutto questo non mi sento di aggiungere altro ❤️‍🩹 #beabaldi pic.twitter.com/BwPb9BLj8A — 🤍𝓐 𝓛 𝓔 💜 (@AleCaruso87) March 4, 2024

Gli utenti hanno reagito così davanti alle immagini: “Parere personale, sono più coppia loro non stando insieme che quelle create in casa”, “Mami e Papi”, “Gli altri potranno baciarsi e flirtare quanto vogliono, ma non saranno mai loro”.